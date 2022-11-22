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نيجيرفان بارزاني للعامري: دعمنا الكامل لحكومة السوداني وإنجاح برنامجها

Category: سیاسة

Date: 2022-11-22T14:30:28+0000
نيجيرفان بارزاني للعامري: دعمنا الكامل لحكومة السوداني وإنجاح برنامجها

شفق نيوز/ اجتمع رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، اليوم الثلاثاء، مع زعيم كتلة الفتح، هادي العامري.

وبحث الجانبان خلال الاجتماع آخر تطورات الوضع في العراق وبرنامج الحكومة الاتحادية العراقية ومهامها.

وأكد العامري على أن هناك فرصة تاريخية للنجاح إذا استمر الاستقرار السياسي، وأنه لا طريق أمام العراقيين غير التفاهم، مشدداً على ضرورة التلاحم السياسي والوطني بين جميع القوى والأطراف العراقية.

من جانبه عبّر الرئيس نيجيرفان بارزاني عن دعم إقليم كوردستان الكامل للحكومة الاتحادية العراقية الجديدة وإنجاح برنامجها، مؤكداً على المسؤولية المشتركة لكل القوى والأطراف، واصفاً بغداد بأنها العمق الاستراتيجي لإقليم كوردستان.

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