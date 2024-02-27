نيجيرفان بارزاني للسفير القطري الجديد: الفرص الجيدة متوفرة لتطوير العلاقات

شفق نيوز/ أكد رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم الثلاثاء، ان مستوى العلاقات بين الاقليم ودولة قطر يبعث على الارتياح.

جاء ذلك في لقاء نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كوردستان مع سلطان بن مبارك الكبيسي سفير دولة قطر الجديد لدى العراق بحسب بيان لرئاسة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز.

وعبر بارزاني عن ارتياحه لمستوى علاقات قطر مع العراق وإقليم كوردستان مؤكداً توفر فرص جيدة لتطوير هذه العلاقات وتوسيع آفاق التعاون المشترك.

من جانبه عبر السفير القطري عن سعادته بمباشرته مهامه سفيراً لبلاده في العراق، وشدد على أن أبواب قطر كلها مشرعة في وجه العراق وإقليم كوردستان، مشيراً إلى رغبة قطر في تعزيز علاقاتها مع العراق وإقليم كوردستان في مجالات الاستثمار والاقتصاد والثقافة وسائر القطاعات الأخرى، وفقا للبيان.