نيجيرفان بارزاني لقادة الإطار: سنقدم كل التسهيلات لإنجاح تشكيل الحكومة

بحث رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الاثنين، مع قادة الإطار التنسيقي في بغداد، تطورات العملية السياسية في العراق وجهود تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة.

وذكرت رئاسة الإقليم في بيان، أن الجانبين أكدا أهمية تشكيل حكومة تستجيب لتحديات المرحلة وتلبي تطلعات جميع مكونات الشعب العراقي.

وشدد الطرفان على ضرورة تعزيز التعاون بين القوى السياسية والعمل المشترك لحل القضايا العالقة، ولا سيما بين أربيل وبغداد، وفقاً للدستور، مع التأكيد على حماية الأمن والاستقرار وسيادة البلاد.

وأكد بارزاني، بحسب البيان، دعم إقليم كوردستان للعملية السياسية، واستعداده لتقديم التسهيلات اللازمة لإنجاح تشكيل الحكومة الجديدة.

من جانبهم، أشاد قادة الإطار التنسيقي بالزيارة، مؤكدين أهمية التنسيق المشترك وتبادل الرؤى لحل الأزمات السياسية.

كما تناول الاجتماع تداعيات الحرب في المنطقة وتأثيراتها على العراق، حيث شدد الجانبان على ضرورة إبعاد البلاد عن مخاطر التوترات والصراعات.

وتوجه رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الاثنين، إلى العاصمة الاتحادية بغداد، في زيارة تستغرق يومين، لبحث ثلاثة ملفات رئيسة.

وبحسب بيان لرئاسة الإقليم، ورد لوكالة شفق نيوز، سيجري بارزاني، خلال الزيارة سلسلة من الاجتماعات مع كبار القادة والمسؤولين العراقيين، لبحث العملية السياسية، وتشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة، والعلاقات بين أربيل وبغداد، بالإضافة إلى عدد من المسائل الأخرى.

وعلمت الوكالة، أن الوفد المرافق لرئيس الإقليم، هم فؤاد حسين، وزير الخارجية، فوزي حريري، رئيس ديوان رئاسة إقليم كوردستان، نوري عثمان، مدير مكتب رئيس إقليم كوردستان، عبدالحكيم خسرو، رئيس دائرة التنسيق والمتابعة في حكومة إقليم كوردستان، فلاح مصطفى، مساعد رئيس إقليم كوردستان.

في السياق، أخبر مصدر سياسي مطلع، وكالة شفق نيوز، بأن رئيس الاقليم سيتجمع مع قيادات الإطار، بالاضافة عقد اجتماع مع رئيس حكومة تصريف الأعمال محمد شياع السوداني.

ووفق المصدر، سيعقد نيجيرفان بارزاني اجتماعاً مع رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي، فضلاً عن الاجتماع مع عمار الحكيم، رئيس تيار الحكمة، والاجتماع مع قادة المجلس السياسي الوطني.