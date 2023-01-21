نيجيرفان بارزاني: لا يجوز إهمال الدستور مثلما يجري الآن ويجب تطبيقه كاملا وندعم السوداني

شفق نيوز/ دعا رئيس إقليم كوردستان العراق نيجيرفان بارزاني، يوم السبت، إلى ضرورة عدم إهمال الدستور الدائم للبلاد، والعمل على تطبيق مواده وبنوده كاملة من دون انتقائية، فيما أكد على تنفيذ الاتفاقية السياسية التي تمخضت عنها تشكيل الحكومة الاتحادية الحالية، جدد دعمه لرئيسها محمد شياع السوداني ضمن هذا الإطار.

حديث الرئيس نيجيرفان بارزاني جاء في كلمة ألقاها خلال خلال حفل تأبيني أُقيم في بغداد بالذكرى الـ20 على اغتيال رئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق آية الله محمد باقر الحكيم.

وقال في كلمته "كتبنا معا دستورا على أساس تأمين حقوق جميع المكونات، مردفا بالقول، إن هذا الدستور هو عقد سياسي واجتماعي بين المكونات، و لا يجوز إهماله مثلما يجري الآن ويجب أن يطبق تطبيقا كاملا.

وأضاف ندعم رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في تطبيق برنامج الحكومة، معربا عن أمله بتنفيذ بنود إتفاقية تشكيل الحكومة.

وتابع رئيس إقليم كوردستان، إن بغداد ستكون قوية إذا تم ضمان حقوق جميع المكونات وفقا للدستور، مشددا على ضرورة العمل بروح الشراكة بين الأطراف والقوى السياسية والمكونات في العراق كافة

ووصف التعددية القومية والمذهبية بأنها تدل على "قوة العراق"، مستطردا القول إن أكثر من 40 قومية تعيش في اقليم كوردستان بلا مشاكل وهذا فخرن لنا جميعا.