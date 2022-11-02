نيجيرفان بارزاني: إقليم كوردستان يسعى بكل جدية لنجاح حكومة السوداني

شفق نيوز/ قال رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الأربعاء، أن الإقليم يسعى بكل جدية لإنجاح الحكومة الاتحادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.

وقال الرئيس نيجيرفان بارزاني في كلمة له على هامش استضافته في ملتقى "ميري" لشؤون الشرق الأوسط، إن "تشكيل الحكومة الاتحادية في بغداد خطوة مهمة في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها العراق".

وأضاف أن "اقليم كوردستان يسعى بجدية لإنجاح التشكيلة الحكومية الحالية برئاسة السوداني"، مؤكدا أن إستقرار الإقليم من إستقرار العراق والعكس كذلك وإذا ما تزعزع الأمن في أحدهما سيتقوض في الآخر لأنهما مكملان لبعضهما.

كما أشار نيجيرفان بارزاني إلى أن العراقيين لا يشعرون أن العراق للجميع لذا ينبغي أن نأخذ الدروس من الأخطاء التي ارتكبناها في السابق، ونحن في الاقليم والعراق جربنا بعضنا البعض، وقد وصلنا إلى نقطة يتعين ان يساعد أحدنا الآخر لحل مشاكل العراق، وهي مشاكل ليست بسيطة، مؤكدا على ضرورة حل الخلافات والقضايا العالقة بين اربيل وبغداد وفق الدستور الدائم للعراق.

وقال ايضا انه "منذ العام 2003 ولغاية الآن كنا جزءا مهما في تشكيل الحكومات المتعاقبة في العراق وأرسلنا قوات البيشمركة لحفظ الأمن والاستقرار في بغداد"، منتقدا بقاء ترسيخ الحكم المركزي في العراق وليس كما ينص عليه الدستور بأن الحكم اتحادي تعددي.

وشدد الرئيس بارزاني على أن "استقرار العراق مرتبط باستقرار اقليم كوردستان وإذا ما تمكنا من حل الخلافات بين الجانبين فإن العراق سيكون في وضع جيدا تماما".

وعن الحكومة العراقية الحالية قال رئيس الإقليم إن "السوداني جيدر بالدعم وان يمنح فرصة لكي يجد حلولا للمشاكل التي تواجه العراق وإذا التزمنا بالدستور وساعد احدنا الاخر فاننا سنتمكن من حل المشاكل، وينبغي أن نجد حلا لمشاكل العراق وايجاد صيغة للتعيش في هذا البلد سوية".

وأكد ان مطالب العراقيين مشروعة في الحصول على حياة أفضل وهناك فرصة لذلك لان البلد يتمتع بثروة كبيرة.

وتطرق الرئيس إلى العملية الديمقراطية في العراق وقال إنها: ليست هدية لكي تمنح الى أي بلد بل هي ثقافة وبرايي في العراق إذا ما قارنا منذ العام 2003 ولغاية الآن نرى اننا قد حققنا مكاسب كثيرة ولكن لم نصل الى تلك المرحلة التي تلبي الطموح".

واشار إلى أنه بعد الانتخابات جرت محاولات لممارسة الديمقراطية من خلال تشكيل تحالف ثلاثي من الفائزين بالانتخابات ولكن مسألة العراق معقدة لان هناك لاعبين كثيرين فيها، وهذه العملية لم تمضِ بسهولة".

وعن حكومة السوداني قال إن الحكومة المشكلة في بغداد وإذا ما قارنا بين رئيس مجلس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني، والسابق مصطفى الكاظمي فإن الأخير لم يحظ بدعم كامل من الأحزاب السياسية ولكنّ السوداني مدعوم من قبل الأطراف الشيعية والكوردية والسنية، وهذه الحكومة تختلف كثيرا عن سابقتها، مردفا بالقول "نحن ننتظر حلول للعراق من السوداني والمسؤولية الملقاة على عاتقه كبيرة جدا".