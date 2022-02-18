نيجيرفان بارزاني: إقليم كوردستان يرغب بتقوية العلاقات مع السعودية

شفق نيوز/ أكد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الجمعة، رغبة الإقليم في زيادة تقوية العلاقات مع المملكة العربية السعودية.

جاء ذلك خلال اجتماع مع وزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان آل سعود على هامش مؤتمر ميونيخ الأمني بحسب بيان لرئاسة إقليم كوردستان ورد لوكالة شفق نيوز.

وذكر البيان، "بُحثت خلال الاجتماع الأوضاع الراهنة للعراق، حيث أكد وزير الخارجية السعودي أن بلاده تنظر بعين الاهتمام إلى العراق، مبدياً اهتمام ورغبة المملكة العربية السعودية بأن يتمكن العراق من استعادة دوره ويصبح أحد أعمدة الاستقرار في المنطقة".

من جهته، عبر الرئيس بارزاني عن التقدير لرؤية وموقف المملكة العربية السعودية، وأبدى رغبة إقليم كوردستان في زيادة تقوية علاقاته مع المملكة وحمل الوزير السعودي تحياته إلى قيادة المملكة العربية السعودية، وفقاً للبيان.

ووصل الرئيس بارزاني يوم الخميس إلى ألمانيا للمشاركة في المؤتمر الذي تستمر أعماله من 18 لغاية 20 شباط الجاري.

وسيعقد رئيس الإقليم سلسلة لقاءات واجتماعات مع عدد من زعماء وكبار مسؤولي الدول المشاركين في المؤتمر، وفقا لبيان صادر عن رئاسة الإقليم.