نيجيرفان بارزاني في بغداد لبحث 3 ملفات

شفق نيوز- أربيل

يتوجه رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الاثنين، إلى العاصمة الاتحادية بغداد، في زيارة تستغرق يومين، لبحث ثلاثة ملفات رئيسة.

وبحسب بيان لرئاسة الإقليم، ورد لوكالة شفق نيوز، سيجري بارزاني، خلال الزيارة سلسلة من الاجتماعات مع كبار القادة والمسؤولين العراقيين، لبحث العملية السياسية، وتشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة، والعلاقات بين أربيل وبغداد، بالإضافة إلى عدد من المسائل الأخرى.

وعلمت الوكالة، أن وفد المرافق لرئيس الإقليم، هم

فؤاد حسين، وزير الخارجية، فوزي حريري، رئيس ديوان رئاسة إقليم كوردستان، نوري عثمان، مدير مكتب رئيس إقليم كوردستان، عبدالحكيم خسرو، رئيس دائرة التنسيق والمتابعة في حكومة إقليم كوردستان، فلاح مصطفى، مساعد رئيس إقليم كوردستان.

في السياق، أخبر مصدر سياسي مطلع، وكالة شفق نيوز، بأن

رئيس الاقليم سيتجمع مع قيادات الإطار، بالاضافة عقد اجتماع مع رئيس حكومة تصريف الأعمال محمد شياع السوداني.

ووفق المصدر، سيعقد نيجيرفان بارزاني اجتماعاً مع رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي، فضلاً عن الاجتماع مع عمار الحكيم، رئيس تيار الحكمة، والاجتماع مع قادة المجلس السياسي الوطني.