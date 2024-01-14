نيجيرفان بارزاني: عقدنا اجتماعات جيدة في بغداد لحل مشاكل الإقليم

شفق نيوز/ أكد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الأحد، عقده اجتماعات "جيدة" مع المسؤولين والقادة السياسيين خلال زيارته العاصمة الاتحادية بغداد، معرباً عن أمله في حل قريب لمشاكل الإقليم.

وقال نيجيرفان بارزاني في حديث مع عدد من الصحفيين في بغداد، "شاركنا في يوم الشهيد العراقي وكانت فرصة لعقد اجتماعات مع رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ونوابه".

وأضاف،"أرى أن الاجتماعات كانت جيدة، وفي هذا الإطار يتم التقدم خطوات لحل المشاكل الموجودة بين اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية".

وتابع قائلا "في هذا الصدد تحدثنا اليوم مع رئيس الجمهورية وابلغته بنتائج الاجتماعات التي عقدناها مع هذه الجهات"، مضيفا "نحن نتمنى ان يتم حل المسائل وخصوصا الموازنة في وقت قريب".

وأكد رئيس اقليم كوردستان، أن "المهم هو حل المشاكل سواء بتعديل القانون او بطريقة اخرى".