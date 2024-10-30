نيجيرفان بارزاني يؤكد على عدم تورط العراق بالنزاعات والصراعات الاقليمية

شفق نيوز/ بحث رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، صباح اليوم الأربعاء، مع عضو مجلس النواب العراقي، رئيس كتلة تحالف العزم النيابية مثنى السامرائي الأوضاع العامة للبلد، وانتخابات برلمان كوردستان، والعلاقات بين أربيل وبغداد والانتخابات العامة القادمة في العراق.

وفي لقاء جمع الجانبين صباح اليوم هنأ السامرائي الرئيس نيجيرفان بارزاني بنجاح انتخابات برلمان كوردستان، حسبما اعلنه بيان صادر عن رئاسة الاقليم.

ووفقا للبيان، فقد أشاد الجانبان باستمرار المحادثات المستمرة بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية العراقية لحل القضايا العالقة، واتفقا على أن حل هذه القضايا يصب في مصلحة العراق بأكمله ويعزز استقرار البلاد.

وفي جانب آخر من اللقاء، ناقش الجانبان المخاطر الناتجة عن الوضع المعقد في الشرق الأوسط، وأكدا على أهمية عدم تورط العراق في النزاعات والصراعات الإقليمية وتجنيب البلد من تداعياتها.