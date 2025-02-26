نيجيرفان بارزاني: حكومة الإقليم الجديدة يجب أن تشكل عبر "البارتي" واليكتي" وبقية الأحزاب

شفق نيوز/ أكد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الأربعاء، أن الحكومة الجديدة للإقليم ستشكل من قبل الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني مع الأحزاب الكوردية الأخرى، فيما أشار إلى أن الحكومة المقبلة ستلبي طموحات الشعب في الإقليم.

وأشار نيجيرفان بارزاني، خلال جلسة حوارية في منتدى أربيل بنسخته الثالثة تحت عنوان (القلق المتراكم حول مستقبل الشرق الأوسط)، إلى "أهمية تشكيل حكومة تحظى بثقة جميع مكونات الشعب"، مبيناً أن "المحادثات الجارية بين الأحزاب الكوردية يجب أن تؤدي إلى نتائج إيجابية تضمن الاستقرار السياسي وتلبي تطلعات المواطنين".

وأضاف نيجيرفان بارزاني، "نربط بين الأمور، فالانتخابات التي أجريناها كانت ناجحة بفضل التعاون الكامل من قبل بغداد، وأتقدم بالشكر لدولة رئيس الوزراء، ورئيس البرلمان، والمحكمة الاتحادية، ومجلس القضاء الأعلى، ورئيس الجمهورية، حيث أسهم الجميع في إنجاح هذه الانتخابات".

وأوضح نيجيرفان بارزاني، أن "شعب كوردستان ينتظر تشكيل الحكومة الجديدة منذ فترة طويلة"، معرباً عن "أمله في أن تُؤخذ تطلعاته ومطالبه على محمل الجد لضمان مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً".

وتابع نيجرفان بارزاني، قائلاً إن "المرحلة السابقة، التي أُطلق عليها مرحلة الاتفاقية الاستراتيجية بين الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني، كانت مرحلة إعمار وتقدم سياسي واجتماعي في الإقليم، وأسهمت في تعزيز الاستقرار والتعاون بين الأطراف السياسية".

كما أشار نيجرفان بارزاني، إلى أن "ما يجري الآن لا يمكن تسميته اتفاقاً استراتيجياً، لكنه سيشكل أساساً إدارياً وسياسياً صحيحاً لطريقة الحكم في إقليم كوردستان، وسيساهم في حل المشاكل العالقة وإيجاد حلول عملية لها".

وأضاف نيجرفان بارزاني، أن "الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني حاولا كل على حدة تشكيل الحكومة بالتعاون مع أحزاب أخرى، لكن ذلك لم ينجح ما يستوجب مشاركة كلا الحزبين إلى جانب مكونات سياسية أخرى لضمان تشكيل حكومة شاملة".

وختم نيجرفان بارزاني، حديثه بالقول إن "هناك تواصلاً مستمراً مع جميع الأطراف السياسية، ولم يستبعد عقد اجتماع مشترك لمناقشة المسائل العالقة والتوصل إلى حلول تضمن استقرار الإقليم ومستقبله السياسي".