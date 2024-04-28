نيجيرفان بارزاني: جولاتي في بغداد استمرار لنهج إقليم كوردستان بفتح أبواب الحوار

شفق نيوز/ أكد رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، مساء الأحد، أن جولاته على قادة القوى السياسية، تأتي استمراراً لنهج الإقليم بفتح أبواب الحوار مع بغداد.

جاء ذلك، خلال استقبال رئيس حزب السيادة خميس الخنجر في مقره ببغداد، نيجرفان بارزاني والوفد المرافق له، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وبحث الطرفان، وفق البيان، جملة من الملفات السياسية، وفي مقدمتها حسم منصب رئيس مجلس النواب بأسرع وقت، كونه يمثل استحقاقًا سياسيًا ينهي حالة الفراغ التشريعي وما يترتب عليه من مخالفة قانونية.

وأكد بارزاني، للخنجر، أن جولاته في بغداد على قادة القوى السياسية، هي "استمرار لنهج إقليم كوردستان في فتح أبواب الحوار بين بغداد وأربيل، وصولًا إلى حل جميع المشاكل العالقة وفق القانون والدستور والاتفاقات السياسية".

من جانبه، أشار الخنجر، إلى أن "الأخوة في الإقليم يشكلون ركنًا أساسيًا من أركان العملية السياسية، وأن إيجاد صيغ تفاهم مشتركة بين جميع شركاء الوطن، على أسس مصالح البلاد وورقة الاتفاق السياسي والدستور، يرسخ من نجاحات حكومة الأخ السوداني ويقرب البلاد إلى بر الأمان والاستقرار السياسي والأمني".