نيجيرفان بارزاني: إجراءات فنية تأخر استئناف تصدير نفط كوردستان وليس هناك أي منع سياسي

شفق نيوز/ أكد رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الخميس، عدم وجود أي قرار سياسي من قبل الحكومة الاتحادية أو الأطراف السياسي لمنع استئناف تصدير نفط الإقليم، مبيناً أن إجراءات فنية تأخر عودة التصدير.

وقال بارزاني "ليس هناك أي قرار سياسي في بغداد حول عدم استئناف تصدير النفط من إقليم كوردستان، قد أكد ليّ رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أنه يعمل على عودة التصدير وأن العراق خسر إيرادات 450 ألف برميل نفط يومياً، لذلك ليس هناك مانع سياسي بل هي مجرد إجراءات فنية ليعود الإقليم إلى ضخ النفط نحو تركيا".

وأضاف بارزاني "حكومة إقليم كوردستان والحكومة العراقية الاتحادية لديها موظفين ومتقاعدين والتزامات مالية متعددة وأي إيرادات مالية إضافية نحن نحتاجها، ولذلك نعمل بجد لاستئناف تصدير النفط".