نيجيرفان بارزاني: تمويل رواتب إقليم كوردستان مستمر ولا توجد مشكلة بهذا الشأن

شفق نيوز/ استبعد رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الأحد، وجود مشكلة بشأن تمويل رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام بالإقليم من قبل الحكومة الاتحادية.

وقال الرئيس نيجيرفان بارزاني في تصريح أدلى به للصحفيين على هامش زيارته ادارة منطقة "زاخو" المستقلة ان "حكومة اقليم كوردستان تواصل الجهود لحل الخلافات والقضايا العالقة مع الحكومة الاتحادية"، مردفا بالقول إن "سياستنا واضحة بهذا الصدد إذ نرغب في حل جميع الخلافات ضمن اطار الدستور العراقي".

وعن تمويل رواتب الموظفين في كوردستان من قبل بغداد قال نيجيرفان بارزاني إن "إرسال الرواتب مستمر، ولا اعتقد توجد مشكلة بهذا الموضوع".