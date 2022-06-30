نيجيرفان بارزاني: تعقيد الخلافات بين اربيل وبغداد لا تصب بمصلحة أي طرف ولن ينتصر بها أحد

شفق نيوز/ جدد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الخميس، التأكيد على ضرورة حل الخلافات والقضايا العالقة بين حكومة الإقليم والحكومة الإتحادية.

جاء ذلك خلال لقائه مارك برايسون ريتشاردسون السفير البريطاني لدى العراق والوفد المرافق له، وفقا لبيان صادر عن رئاسة الإقليم.

وذكر البيان أنه خلال اللقاء تم بحث آخر مستجدات الأوضاع العراقية، والتحديات التي تواجه العملية السياسية، وخلافات أربيل - بغداد، والوضع الداخلي وانتخابات إقليم كوردستان المقبلة، وعملية الإصلاح في وزارة البيشمركة وتنظيم قواتها، والعلاقات بين بريطانيا والعراق وإقليم كوردستان.

ووفقا للبيان فإن الجانبين اتفقا على أهمية توصل القوى والأطراف العراقية إلى تفاهم لتخطي الصعاب التي تواجه العملية السياسية، وضرورة الحفاظ على الإستقرار الأمني والسياسي في البلاد، فضلا عن التأكيد على ضرورة تحسين الواقع الخدمي في البلاد.

وحول خلافات أربيل - بغداد جدد الرئيس نيجيرفان بارزاني تأكيده على أن حل الخلافات العالقة بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية مفتاح للاستقرار وعلاج لمشاكل العراق، وتعقيد تلك الخلافات لا تصب بمصلحة أي طرف ولن ينتصر بها أحد.

وكانت أهمية التلاحم بين الأطراف الكوردستانية في بغداد، والتعاون والتنسيق في مجال مكافحة الجريمة والمواد المخدرة، وقضية الهجرة والمهاجرين، والمستجدات في المنطقة عامة محوراً آخر للاجتماع.