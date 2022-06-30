سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

نيجيرفان بارزاني: تعقيد الخلافات بين اربيل وبغداد لا تصب بمصلحة أي طرف ولن ينتصر بها أحد

Category: سیاسة

Date: 2022-06-30T07:32:47+0000
نيجيرفان بارزاني: تعقيد الخلافات بين اربيل وبغداد لا تصب بمصلحة أي طرف ولن ينتصر بها أحد

شفق نيوز/ جدد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الخميس، التأكيد على ضرورة حل الخلافات والقضايا العالقة بين حكومة الإقليم والحكومة الإتحادية.

جاء ذلك خلال لقائه مارك برايسون ريتشاردسون السفير البريطاني لدى العراق والوفد المرافق له، وفقا لبيان صادر عن رئاسة الإقليم.

وذكر البيان أنه خلال اللقاء تم بحث آخر مستجدات الأوضاع العراقية، والتحديات التي تواجه العملية السياسية، وخلافات أربيل - بغداد، والوضع الداخلي وانتخابات إقليم كوردستان المقبلة، وعملية الإصلاح في وزارة البيشمركة وتنظيم قواتها، والعلاقات بين بريطانيا والعراق وإقليم كوردستان.

ووفقا للبيان فإن الجانبين اتفقا على أهمية توصل القوى والأطراف العراقية إلى تفاهم لتخطي الصعاب التي تواجه العملية السياسية، وضرورة الحفاظ على الإستقرار الأمني والسياسي في البلاد، فضلا عن التأكيد على ضرورة تحسين الواقع الخدمي في البلاد.

وحول خلافات أربيل - بغداد جدد الرئيس نيجيرفان بارزاني تأكيده على أن حل الخلافات العالقة بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية مفتاح للاستقرار وعلاج لمشاكل العراق، وتعقيد تلك الخلافات لا تصب بمصلحة أي طرف ولن ينتصر بها أحد.

وكانت أهمية التلاحم بين الأطراف الكوردستانية في بغداد، والتعاون والتنسيق في مجال مكافحة الجريمة والمواد المخدرة، وقضية الهجرة والمهاجرين، والمستجدات في المنطقة عامة محوراً آخر للاجتماع.

related

نيجيرفان بارزاني يفصح عن دعم خارجي "كبير" لأربيل وبغداد لحل خلافاتهما

Date: 2021-05-19 14:02:22
نيجيرفان بارزاني يفصح عن دعم خارجي "كبير" لأربيل وبغداد لحل خلافاتهما

بعد عطلة رأس السنة .. نيجيرفان بارزاني يرأس وفداً سياسياً رفيعاً لبغداد

Date: 2020-12-29 09:01:43
بعد عطلة رأس السنة .. نيجيرفان بارزاني يرأس وفداً سياسياً رفيعاً لبغداد

أول تعليق كوردستاني على تشكيل لجنة ثمانية لحل الخلافات بين اربيل وبغداد

Date: 2020-11-24 11:47:25
أول تعليق كوردستاني على تشكيل لجنة ثمانية لحل الخلافات بين اربيل وبغداد

البرلمان العراقي يرعى مبادرة لإستئناف المباحثات بين أربيل وبغداد

Date: 2020-08-15 12:13:16
البرلمان العراقي يرعى مبادرة لإستئناف المباحثات بين أربيل وبغداد

الكاظمي يبلغ بارزاني بقرب زيارته لإقليم كوردستان: تكرار الزيارات رسائل صحيحة

Date: 2021-04-10 14:16:13
الكاظمي يبلغ بارزاني بقرب زيارته لإقليم كوردستان: تكرار الزيارات رسائل صحيحة

نيجيرفان بارزاني يلتقي حيدر العبادي ببغداد

Date: 2021-04-11 12:28:12
نيجيرفان بارزاني يلتقي حيدر العبادي ببغداد

نيجيرفان بارزاني يرحب بدعوة مجلس الأمن لإنخراط بغداد واربيل بحوار منتظم

Date: 2022-05-27 11:28:47
نيجيرفان بارزاني يرحب بدعوة مجلس الأمن لإنخراط بغداد واربيل بحوار منتظم

الديمقراطي الكوردستاني يربط بين قصف أربيل ومحاولة تقويض نتائج زيارة رئيس الإقليم لبغداد

Date: 2021-04-16 11:30:46
الديمقراطي الكوردستاني يربط بين قصف أربيل ومحاولة تقويض نتائج زيارة رئيس الإقليم لبغداد