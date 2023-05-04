نيجيرفان بارزاني: جهودنا نحو عدم تأجيل الانتخابات ورئاسة العراق فخر لكنها ليست بجدول أعمالي

شفق نيوز/ أكد رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الخميس، على استمرار التعاون بين اربيل وبغداد لحل جميع المشاكل العالقة، فيما أشار إلى أن ضرورة الركون للحوار بين الأطراف الكوردية لحل المشاكل الداخلية وكذلك مع الحكومة الاتحادية.

وقال بارزاني في حوار على هامش فعاليات منتدى العراق المنعقد في العاصمة بغداد، وحضرته وكالة شفق نيوز "بالنسبة لي بغداد هي عاصمة العراق وكرئيس لاقليم كوردستان فوظيفتي بموجب قانون رئاسة اقليم كوردستان هي التنسيق مع بغداد والعمل على تحسين العلاقات، حالي كحال أي عراقي آخر".

وأضاف "أما موضوع طموحي لرئاسة الجمهورية العراقية فهو فخر لكل عراقي لكن حالياً ليس في اجندتي هذه الفكرة".

وتابع "انا لم أزر بغداد لأول مرة بل زرتها سابقاً حين كنت رئيساً لحكومة الإقليم، وباستمرار نأتي لبغداد".

واشار بارزاني الى ان "سأبدأ بهذا الموضوع الاعمار في الاقليم بالطبع مقارنة بالمناطق الاخرى في العراق نحن بدأنا هذه العملية قبلها منذ عام 1991 أتينا بإدارة وكانت هناك مشاكل لكن كانت هناك بيئة جديدة واستطعنا توفير بعض الخدمات لكن هذا لا يعني اننا نختلف كثيرا عن باقي العراق، لدينا مشاكل في الخدمات والكهرباء، والان نحن سعداء عندما نرى الاعمار في العراق بعد محاربة الارهاب والان تتلاشى المشاكل تدريجيا والاعمال نحو الازدهار".

وشدد على انه "ليس هناك اي فرق بين بغداد واربيل والبصرة والسليمانية وكل تطور في العارق نعتبره مكسب لنا وعندما نرى وضع الناس غير جيد نأسف لذلك".