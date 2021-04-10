نيجيرفان بارزاني اليوم في بغداد للقاء الرئاسات الثلاث

شفق نيوز/ من المقرر أن يزور رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني اليوم السبت العاصمة بغداد للقاء الرئاسات الثلاث رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

وقال دلشاد شهاب المستشار في رئاسة الإقليم في تصريح خاص لوكالة شفق نيوز، إن الرئيس نيجيرفان بارزاني سيلتقي أيضا خلال الزيارة زعيم تحالف "عراقيون" عمار الحكيم.

وأضاف أن رئيس الإقليم سيبحث مع المسؤولين العراقيين تطورات الوضع السياسي في البلاد والانتخابات التشريعية المقبلة.

وتأتي زيارة نيجيرفان بارزاني في وقت بدأ فيه الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط زيارة رسمية في بغداد.