نيجيرفان بارزاني: الوضع السياسي والأمني بالعراق وصل لمستوى جدا خطير ويحتاج لتعاون الجميع

شفق نيوز/ حذر رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الأربعاء، من الأوضاع السياسية والأمنية التي يشهدها العراق، في الوقت الذي أكد فيه أنه حفظ أمن واستقرار البلاد واجب يقع على عاتق الأطراف والقوى السياسية كافة.

وقال الرئيس نيجيرفان بارزاني في كلمة له القاها في ناحية سميل بدهوك بمناسبة الذكرى الثامنة للإبادة الجماعية التي تعرض لها الإيزيديون، إن الوضع السياسي والأمني في العراق يشهد توترا ووصل إلى مستوى جدا خطير، ويحتاج إلى تعاون جميع الأطراف لحفظ أمن واستقرار البلاد.

وأضاف أن حفظ سلامة وأمن واستقرار العراق واجب مشترك بين القوى والأطراف السياسية العراقية كافة، داعيا تلك الأطراف إلى الجلوس على طاولة الحوار لتجاوز الأزمة الراهنة.

وعن الأوضاع في كوردستان، قال رئيس الإقليم إن الوضع حساس ويحتاج إلى تفاهم وتلاحم بين الأطراف الكوردستانية أكثر من أي وقت مضى، مؤكدا على ضرورة تخطي الخلافات القائمة المتعلقة بالانتخابات التشريعية في الإقليم، واجراؤها في الموعد المحدد.