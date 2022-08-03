سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

نيجيرفان بارزاني: الوضع السياسي والأمني بالعراق وصل لمستوى جدا خطير ويحتاج لتعاون الجميع

Category: سیاسة

Date: 2022-08-03T08:07:28+0000
نيجيرفان بارزاني: الوضع السياسي والأمني بالعراق وصل لمستوى جدا خطير ويحتاج لتعاون الجميع

شفق نيوز/ حذر رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الأربعاء، من الأوضاع السياسية والأمنية التي يشهدها العراق، في الوقت الذي أكد فيه أنه حفظ أمن واستقرار البلاد واجب يقع على عاتق الأطراف والقوى السياسية كافة.

وقال الرئيس نيجيرفان بارزاني في كلمة له القاها في ناحية سميل بدهوك بمناسبة الذكرى الثامنة للإبادة الجماعية التي تعرض لها الإيزيديون، إن الوضع السياسي والأمني في العراق يشهد توترا ووصل إلى مستوى جدا خطير، ويحتاج إلى تعاون جميع الأطراف لحفظ أمن واستقرار البلاد.

وأضاف أن حفظ سلامة وأمن واستقرار العراق واجب مشترك بين القوى والأطراف السياسية العراقية كافة، داعيا تلك الأطراف إلى الجلوس على طاولة الحوار لتجاوز الأزمة الراهنة.

وعن الأوضاع في كوردستان، قال رئيس الإقليم إن الوضع حساس ويحتاج إلى تفاهم وتلاحم بين الأطراف الكوردستانية أكثر من أي وقت مضى، مؤكدا على ضرورة تخطي الخلافات القائمة المتعلقة بالانتخابات التشريعية في الإقليم، واجراؤها في الموعد المحدد.

related

نيجيرفان بارزاني: نسبة المشاركة القليلة بالانتخابات رسالة واضحة بعدم الرضى على العملية السياسية

Date: 2021-10-26 13:24:10
نيجيرفان بارزاني: نسبة المشاركة القليلة بالانتخابات رسالة واضحة بعدم الرضى على العملية السياسية

نيجيرفان بارزاني يبحث مع السفير البريطاني جملة من القضايا بينها انتخاب رئاستين بالعراق

Date: 2022-01-16 08:38:56
نيجيرفان بارزاني يبحث مع السفير البريطاني جملة من القضايا بينها انتخاب رئاستين بالعراق

نيجيرفان بارزاني يأمل بالتعامل مع البيشمركة كجزء من منظومة الدفاع العراقية

Date: 2022-06-19 08:34:30
نيجيرفان بارزاني يأمل بالتعامل مع البيشمركة كجزء من منظومة الدفاع العراقية

بارزاني يجدد موقفا من اقالة عبد المهدي وتعديل الدستور: بغداد لم ترسل لنا 17% ابدا

Date: 2019-11-26 14:18:18
بارزاني يجدد موقفا من اقالة عبد المهدي وتعديل الدستور: بغداد لم ترسل لنا 17% ابدا

ائتلاف علاوي يلوح بالانسحاب من العملية السياسية برمتها ويحذر من انهيار العراق

Date: 2019-11-19 13:57:50
ائتلاف علاوي يلوح بالانسحاب من العملية السياسية برمتها ويحذر من انهيار العراق

رئيس الإقليم للقادة العراقيين: جميعنا أخطأنا وعلينا فتح صفحة جديدة

Date: 2021-04-11 18:46:39
رئيس الإقليم للقادة العراقيين: جميعنا أخطأنا وعلينا فتح صفحة جديدة

بيان رئاسي يكشف تفاصيل لقاء صالح- بارزاني

Date: 2019-11-13 12:51:45
بيان رئاسي يكشف تفاصيل لقاء صالح- بارزاني

خطيب النجف: العراق تعرض لحرب نفسية بنشر ثقافة أن الشيعة لا قدرة لهم على الحكم

Date: 2022-07-08 11:30:54
خطيب النجف: العراق تعرض لحرب نفسية بنشر ثقافة أن الشيعة لا قدرة لهم على الحكم