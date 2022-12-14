نيجيرفان بارزاني: الفرصة سانحة لحل مشاكل العراق

شفق نيوز/ جدد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الأربعاء، التأكيد على أن الإقليم يدعم الحكومة الاتحادية الجديدة ورئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.

جاء ذلك خلال استقباله صباح اليوم سفير بريطانيا لدى العراق مارك برايسون ريتشاردسون والوفد المرافق له، وفقا لبيان صادر عن رئاسة الإقليم.

وذكر البيان ان الجانبين بحثا خلال اللقاء "سبل تعزيز علاقات بريطانيا مع العراق وإقليم كوردستان، وأحدث التطورات السياسية وتشكيل الحكومة الاتحادية العراقية الجديدة، والمشاكل والتحديات التي تواجه العراق، وعلاقات أربيل وبغداد والخلافات القائمة بينهما، وزيارتي الرئيس نيجيرفان بارزاني الأخيرتين إلى بغداد ومحادثاته الهادفة لإيجاد حلول للخلافات، مع المسؤولين في بغداد.

وأضاف البيان أن الجانبين شددا في لقائهما على تقديم خدمات أفضل للمواطنين العراقيين وتأمين فرص العمل لهم وتنفيذ المنهاج الوزاري للحكومة الاتحادية وأولوياتها، وناقشا أيضاً الأوضاع الداخلية لإقليم كوردستان ورأيا أن من الضروري توحيد الصفوف والمواقف في إقليم كوردستان وأكدا بصورة خاصة على أهمية توحيد كلمة فريق إقليم كوردستان في بغداد.

وجدد الرئيس نيجيرفان بارزاني التأكيد على دعم ومساندة إقليم كوردستان للحكومة العراقية الجديدة ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مشيراً إلى أن الفرصة سانحة لحل مشاكل البلد بدعم من الأطراف المشاركة في الحكومة الاتحادية، كما أكد على أهمية وضرورة التعاون والعمل المشترك بين الأطراف السياسية في إقليم كوردستان من اجل حل الخلافات مع بغداد.

علاقات العراق مع الدول المجاورة ودول المنطقة، وآخر المستجدات وأوضاع المنطقة بصورة عامة إلى جانب مسائل تحظى بالاهتمام المشترك للجانبين شغلت محوراً آخر من الاجتماع، بحسب البيان.