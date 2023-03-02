نيجيرفان بارزاني: العراق يمرُّ بمرحلة جديدة والعالم ينظر إليه على أنه يعيش حالة نهضة سياسية واقتصادية

شفق نيوز/ صرّح رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الخميس، بأن العراق يمر بمرحلة جديدة من الناحية السياسية والاقتصادية، مؤكدا أن البلاد ومن ضمنها الإقليم يمكنها أن تؤدي دورا فاعلا في مجال سد النقص الحاصل في الطاقة في العالم جراء الحرب القائمة بين روسيا و أوكرانيا.

وتطرق نيجيرفان بارزاني خلال استضافته على هامش منتدى اربيل السنوي، إلى مشاركته في مؤتمر ميونخ 59، "نحن نعمل على اتجاهين أحدهما محلي والآخر خارجي، ومثل هذه الأنواع من المؤتمرات الدولية تمنح الفرصة للإقليم لكي يوضح وجهة نظره لحل المشاكل في العراق والمشاكل الخارجية"، مردفا بالقول "عقدنا العديد من اللقاءات الإيجابية في ميونخ وشرحنا موقف اقليم كوردستان مما يجري على الساحة المحلية والدولية".

وأضاف أن العراق واقليم كوردستان هو موضع اهتمام كبير جدا على المستوى الدولي، واستقرار وأمن العراق يؤثر بشكل إيجابي على استقرار الإقليم، منوها إلى أن "قوة اقليم كوردستان ليست خطرا على العراق والعكس صحيح، ونحن نكمل بعضنا بعض".

كما أشار رئيس الإقليم، إلى أن كوردستان تعمل وتتحرك ضمن إطار الدولة العراقية وعلى أساس الدستور والموقف السياسي.

وقال "اننا نعيش في فترة الحرب الأوكرانية - الروسية وهي كانت المحور الأساسي في مؤتمر ميونخ، وهذا لا يعني أننا لم نتطرق الى مواضيع أخرى"، لافتا إلى أن العراق يمرُّ بمرحلة جديدة والدول تنظر إلى العراق بأنه يعيش في حالة نهض سياسية وإقتصادية، وفي هذا الإطار إقليم كوردستان يستطيع أن يعمل على استقرار العراق والأمن في المنطقة بأسرها".

واستطرد نيجيرفان بارزاني، بالقول إن العراق ومن ضمنه إقليم كوردستان يستطيع أن يؤدي دوراً فاعلاً في مجال الطاقة، وهناك فرصة ذهبية لهما من أجل أن يؤديا دوراً جاداً ومهماً في ملف الطاقة.

وتابع قائلا، إن العراق لا يستطيع أن يكون جزءاً من الأقطاب المتصارعة في العالم، ولا يمكنه التحيز لقطب على حساب قطب آخر ويمكنه أن يكون جسراً لإيجاد الحل بين الأقطاب وهو ما يحصل حاليا.