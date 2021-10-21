نيجيرفان بارزاني: الحكومة العراقية القادمة يجب أن تستجيب لمطالب وتطلعات الشعب والمواطن

شفق نيوز/ رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الخميس، ٢١مارك برايسن ريتشاردسن سفير بريطانيا في العراق.

ونوقشت في اجتماع علاقات إقليم كوردستان والعراق مع بريطانيا، آخر تطورات الوضع في العراق، انتخابات مجلس النواب ونتائجها مع تقدم العملية مقارنة بالمرات السابقة وأهمية حسم أي مشكلة بالطرق القانونية، علاقات أربيل وبغداد، زيارة الرئيس بارزاني إلى لندن الشهر الماضي، خطوات مواجهة وباء كوفيد-١٩، الحرب ضد الإرهاب ومواجهة داعش.

وأكد الجانبان في بيان صادر عن رئاسة الاقليم على تعزيز العلاقات واتفقا في الرأي بأن الحكومة العراقية القادمة يجب أن تستجيب لمطالب وتطلعات الشعب والمواطن. وفي مجال مواجهة وباء كوفيد-١٩ وتداعياته خاصة في مجالي التربية والاقتصاد، رأيا ضرورة توسيع عملية التلقيح باللقاح المضاد للمرض عادين ذلك مهماً، وعبرا عن الارتياح لعملية التنسيق بين البيشمركة والجيش العراقي بمساعدة التحالف الدولي للقضاء على داعش.

وفي جانب آخر من الاجتماع، شدد رئيس الاقليم على أهمية وحدة صف الأطراف الكوردستانية في بغداد وعلى جهود رئاسة إقليم كوردستان في هذا السبيل، وأثنى فخامته على المساعدات البريطانية للعراق وإقليم كوردستان، مشيراً إلى استمرار متابعة نتائج زيارته إلى لندن ولقاءاته واجتماعاته مع سيادة رئيس الوزراء وبقية المسؤولين البريطانيين مشيداً بدور السفارة والقنصلية البريطانيتين في بغداد وأربيل في هذا السياق.

وتناول محور آخر من الاجتماع الذي حضره القنصل العام البريطاني، البحث حول أوضاع المنطقة بصورة عامة ومجموعة مسائل تحظى بالاهتمام المشترك، حسب البيان.

وفي بيان منفصل استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، ، السفير البريطاني لدى العراق.

وقال بيان صادر عن حكومة الاقليم إنه خلال اللقاء، جرى بحث الوضع العام في العراق بعد نجاح الانتخابات النيابية، كذلك تمت مناقشة سبل تطوير العلاقات بين إقليم كوردستان وبريطانيا.

وأعرب رئيس الحكومة عن أمله بأن تسهم نتائج الانتخابات في استقرار الوضع العراقي، وحل القضايا الجوهرية العالقة بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية.

كذلك ناقش الجانبان، إصلاحات وزارة البيشمركة والتصدي لمخاطر إرهابيي داعش، وأهمية تطبيق اتفاق سنجار وتطبيع الوضع في المنطقة.