نيجيرفان بارزاني: الحكومة العراقية الجديدة أمامها الفرصة لحل بعض مشاكل البلد

شفق نيوز/ قال رئيس إقليم كوردستان العراق نيجيرفان بارزاني، يوم الثلاثاء، إن الحكومة الاتحادية المزمع تشكيلها أمامها الفرصة لحلِّ جزء من المشاكل التي تواجه البلد.

جاء ذلك خلال لقائه سفير المملكة المتحدة في العراق، مارك برايسون ريتشاردسون، وفقا لبيان صادر عن رئاسة الإقليم.

وذكر البيان أنه جرى تبادل الآراء حول آخر المستجدات والعملية السياسية في العراق وانتخاب رئيس الجمهورية وتكليف رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة الاتحادية العراقية الجديدة.

وأكد الرئيس نيجيرفان بارزاني على أهمية أن تحدد الحكومة العراقية الجديدة أولويات عملها، وتقدم الخدمات وتوفر فرص العمل، وأن أمامها الفرصة لحل بعض مشاكل البلد، وأن على الأطراف العراقية التفكير بناء على المصالح العليا للبلد وبطريقة استراتيجية وتعمل معاً على حل المشاكل وإعادة وحفظ الاستقرار.

واشار البيان أن الأوضاع الداخلية لإقليم كوردستان شكلتمحوراً آخر للاجتماع، جرى فيه التأكيد على أهمية حفظ الوئام ووحدة الصف بين أطراف ومكونات إقليم كوردستان، واتفق الجانبان في الرأي بأن الدول الصديقة والمجتمع الدولي يراقبون، في مجال الديمقراطية، العراق وإقليم كوردستان عن كثب، ويتوقعون إزالة العقبات والمشاكل التي تعترض سبيل إجراء الانتخابات.

وفي محور آخر من الاجتماع الذي حضره القنصل العام للمملكة المتحدة في إقليم كوردستان، جرى التباحث في علاقات العراق وإقليم كوردستان مع بريطانيا، وفرص توسيع آفاق التعاون المشترك وخاصة في مجالات الأعمال والاستثمار، وعلاقات العراق وإقليم كوردستان مع دول الجوار والمنطقة، وأوضاع المنطقة بصورة عامة إلى جانب مسائل تحظى بالاهتمام المشترك، وفقا للبيان.