نيجيرفان بارزاني: التوصل إلى حل لمسألة رواتب موظفي الإقليم يسهم بتوطيد العلاقات بين بغداد وأربيل

شفق نيوز/ أكد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الأحد، أن التوصل إلى حل لمسألة رواتب موظفي الإقليم والتفاهمات الجارية يسهم في توطيد العلاقات بين أربيل وبغداد، ويدفع إلى الأمام الجهود المبذولة لحلحلة القضايا العالقة الأخرى.

وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان اليوم، أن الرئيس عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأحد في قصر السلام ببغداد، رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني.

ووفقا للبيان فقد تناول اللقاء الأوضاع العامة في البلاد وتطوراتها، ولا سيما العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، حيث عبّر رئيس الجمهورية عن أهمية ما تمّ التوصل إليه من حل مناسب لرواتب موظفي إقليم كوردستان.

وأكد رئيس الجمهورية ضرورة استثمار ما تحقق من إنجاز مهم لمواصلة الحوار الفاعل بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم لحسم بقية المسائل العالقة وفقا للدستور والقانون، والالتزام بمفردات الاتفاق السياسي الذي تشكلت على أساسه الحكومة من أجل الوصول إلى تفاهمات مُرضية تضمن حقوق جميع المواطنين، و بضمنهم مواطني الإقليم و تجنيبهم أي تبعات أخرى تثقل كاهلهم، مشيدا بصبر وحكمة الموطنين الكورد وتحملهم ظروفاً صعبة ومعقدة مسّت بشكل مباشر الحالة المعيشية لديهم.

كما شدد الرئيس على أهمية إكمال الاستعدادات الضرورية لإجراء انتخابات إقليم كوردستان وبمشاركة جميع الأطراف السياسية في الإقليم لضمان نزاهتها وشفافيتها وبما يحقق تطلعات مواطني كوردستان وممارستهم لحقّهم الديمقراطي في اختيار ممثليهم، مثمنا دور رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني في إيجاد حلول للمشاكل وتقوية العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم.

من جهتها قالت رئاسة الاقليم في بيان إنه ونوقشت في الاجتماع الأوضاع العامة في البلاد، والعلاقة بين أربيل وبغداد، والاتفاق الأخير الذي تمّ التوصل إليه بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية حول رواتب موظفي إقليم كوردستان، والعمل على حسم بقية المسائل العالقة بين أربيل وبغداد وفقاً للدستور.

وأضاف البيان أن الجانبين أكدا على ضرورة وأهمية مواصلة الحوار لحل المسائل العالقة، والالتزام بالاتفاق السياسي لائتلاف إدارة الدولة والذي تشكلت على أساسه الحكومة الاتحادية وضمان المستحقات المالية لإقليم كوردستان وموظفيه بعيداً عن المشاكل والخلافات السياسية، والتعاون والتنسيق بين القوى والأطراف السياسية لحماية أمن واستقرار البلد.

وأكد رئيس إقليم كوردستان أن التوصل إلى تفاهم بين أربيل وبغداد لحل مسألة رواتب الموظفين يسهم في توطيد العلاقات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، وثمن دور وجهود رئيس الجمهورية في حل المشاكل، وسعيه الدائم لتقريب وجهات النظر بين القوى السياسية.