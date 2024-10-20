نيجيرفان بارزاني: اقليم كوردستان جزء من العراق وسيبقى كذلك ولا نريد ان يتورط بالصراع الاقليمي

شفق نيوز/ أكد رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الأحد، أن الاقليم جزء لا يتجزأ من العراق الاتحادي وسيبقى كذلك إلا انه شدد في الوقت ذاته على ضرورة إبعاد البلاد عن الصراع القائم في المنطقة.

وقال الرئيس نيجيرفان بارزاني في مؤتمر صحفي عقده عقب الادلاء بصوته في الاقتراع العام لانتخابات كوردستان، إن اقليم كوردستان جزء من العراق الاتحادي و سيبقى كذلك، و سياستنا هي حل الخلافات والمشاكل العالقة بين اربيل وبغداد ضمن الدستور الدائم للبلاد عبر التفاوض والجلوس على طاولة الحوار.

وأكد "لقد حان الوقت لحل المشاكل وفق الدستور حيث يضمن الحقوق و الواجبات لكوردستان والعراق كافة"، معربا عن اسفه لعدم تطبيق مواد وبنود الدستور منذ العام 2003 ولغاية الان.

وأضاف نيجيرفان بارزاني، أن مفتاح الاستقرار هو حل المشاكل بين اربيل، و بغداد و الدستور وضع الحلول لهذا الامر.

كما اشار الى ان السياسة التي ينتهجها الإقليم تمثل عامل استقرار في المنطقة، ونود تطوير العلاقات مع جيراننا من الناحية الاقتصادية والتجارية وفي غيرها من الأمور، مؤكدا أن الاولية هي الازدهار الاقتصادي.

وقال نيجيرفان بارزاني "نحن لا نريد ان يتورط العراق في الصراع القائم في المنطقة"، مردفا بالقول: نحن على تواصل مع بغداد والجهات الدولية، وينبغي ان نفعل اي شيء لمنع زج العراق في هذا الصراع.