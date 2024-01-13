نيجيرفان بارزاني: استهداف البعثات الدبلوماسية والتحالف الدولي والبيشمركة الحق الضرر بأسواق العراق

شفق نيوز/ قال رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم السبت، أن الهجمات التي تشنها الفصائل المسلحة والتي تستهدف البعثات الدبلوماسية، وقواعد التحالف الدولي، ومقار قوات البيشمركة الحق الضرر بجميع اسواق العراق.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال الحفل التأبيني الرسمي بمناسبة يوم "الشهيد العراقي" ذكرى اغتيال اية الله محمد باقر الحكيم الذي جرت مراسمه في العاصمة بغداد.

وقال الرئيس نيجيرفان بارزاني في الكلمة، إن الهجوم على البعثات الدبلوماسية و قوات التحالف والبيشمركة يقوّض عمل الحكومة، ويضع العراقيل في طريقها، و برامجها ويسفر عن تعقيدات كثيرة ومتعددة الجوانب في العراق.

وأضاف "لقد الحقت هذه الهجمات الكثير من الضرر بأمن و حياة مواطني اقليم كوردستان، وتسببت في انتشار القلق، و الاضطرابات في جميع أسواق العراق ومنحت ارهابيي داعش الفرصة لتكثيف هجماتهم".

وتابع رئيس الاقليم بالقول ان: قوات التحالف جاءت بناء على دعوة من للحكومة العراقية لغرض التصدي لداعش، وينبغي ان تُتاح الفرصة للحكومة الاتحادية و محمد شياع السوداني رئيس الوزراء للحوار معهم وفق خطة مشتركة وعلى أرضية آمنة خالية من المشاكل بهدف الاتفاق على مستقبل التعاون بين قوات التحالف والعراق.