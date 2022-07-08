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نيجيرفان بارزاني: ليكن هذا العيد بداية جديدة للتعاون والشراكة في العراق وكوردستان

Category: سیاسة

Date: 2022-07-08T16:54:38+0000
نيجيرفان بارزاني: ليكن هذا العيد بداية جديدة للتعاون والشراكة في العراق وكوردستان

شفق نيوز/ هنّأ رئيس اقليم كوردستان اليوم الجمعة، شعبي كوردستان والعراق بمناسبة عيد الاضحى. 

وقال بارزاني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ "بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أتقدم بتهانيّ الحارة لمسلمي كوردستان والعراق والعالم كافة، وخاصة عوائل الشهداء والبيشمركة الأبطال الشامخة. أرجو للجميع عيداً وعطلة آمنين هادئين وأن يأتي العيد بالسعادة والأمان معه".

وأضاف؛ "لنتخذ من الرسالة والمعاني الإنسانية الجميلة للعيد المتمثلة في إبراء الذمم والتسامح والعفو، فرصة لتوحيد الصفوف وتحقيق الوئام وقبول الآخر، وفتح صفحة جديدة للمصالحة والتصالح واتخاذ الخطوات معاً باتجاه مستقبل أفضل".

وتابع رئيس الاقليم؛ "لنتخذ من هذه المناسبة، في العراق وإقليم كوردستان، بداية جديدة للتعاون والشراكة بين جميع قوى وأطراف ومكونات البلد، من أجل حل المشاكل واجتياز المصاعب وحفظ الأمان والاستقرار وبلوغ بر الأمان والاطمئنان".

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