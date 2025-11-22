المالكي يصل الى اربيل حاملا معه اجندة تشكيل الحكومة العراقية الجديدة

شفق نيوز - أربيل

وصل رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، صباح اليوم السبت، إلى مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

ووفقا للمعلومات المتوفرة لوكالة شفق نيوز، فإن المالكي سيجتمع مع الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، ورئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني للتباحث بشأن تشكيل الحكومة الاتحادية العراقية المقبلة.

وتشير المعلومات إلى ان المالكي الذي يرأس وفداً من الإطار التنسيقي سيطرح ايضا خلال هذه الزيارة على القادة في كوردستان اسماء مرشحين لتولي منصب رئيس مجلس الوزراء المقبل، ورئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب.

هذا واستقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال فؤاد حسين المالكي في مطار اربيل الدولي.

في غضون ذلك أكد هشام الركابي مدير المكتب الاعلامي للمالكي في منشور على منصة "إكس - تويتر سابقاً"، أن الأخير وصل إلى أربيل تلبية لدعوة رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني للتداول في الكثير من الملفات المتعلقة بتشكيل الرئاسات الثلاث إضافة لقضايا أخرى.

وفي وقت لاحق ذكر المكتب الاعلامي للمالكي، أن الأخير التقى رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني الزعيم الكوردي مسعود بارزاني.

وأضاف المكتب في بيان اليوم، أنه تم بحث الاوضاع السياسية ونتائج الحوارات الجارية بين القوى الوطنية .

وأشار رئيس ائتلاف دولة القانون الى أهمية مواصلة الجهود المشتركة للإسراع في تشكيل الحكومة لتلبية تطلعات الشعب العراقي ، وتعزيز الاستقرار، وحماية المسار الديمقراطي.

وأجرى العراق يومي التاسع والحادي عشر من شهر تشرين الثاني/نوفمبر الجاري الاقتراع بشقيه الخاص والعام في انتخابات مجلس النواب للدورة النيابية السادسة، ضمن ممارسة ديمقراطية في العملية السياسية التي نشأت بعد العام 2003 من خلال إسقاط نظام البعث السابق على ايدي قوات الولايات المتحدة الأميركية وحلفائها.

وكان الإطار التنسيقي قد أعلن، يوم 17 من شهر تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، عن تشكيل "الكتلة النيابية الأكبر" وذلك بعد إعلان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن النتائج النهائية للاقتراع الخاص والعام.

وفي نفس اليوم قررت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، إنهاء أعمال مجلس النواب وتحويل الحكومة إلى "حكومة تصريف أعمال".

ويبدو أن الإطار التنسيقي الذي يضم القوى السياسية الشيعية الحاكمة في البلاد والتي ضمنت حصولها أعلى الأصوات في الانتخابات التشريعية التي جرت مؤخرا تسعى لحسم تشكيل الحكومة العراقية المقبلة في اسرع وقت ممكن وقبل انتهاء التوقيتات الدستورية المحددة في هذا المجال.

ولكن هناك بعض العقبات التي قد تحول دون المضي في تلك المساعي وأبرزها قضية تسمية رئيس مجلس وزراء جديد، أو المضي في تجديد الولاية الثانية لرئيس الحكومة الحالية محمد شياع السوداني الذي تصدر قوائم الإطار في الحصول على أعلى الأصوات.