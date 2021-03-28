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"نوايا وصراعات الساسة مع الحكومة تعرقل تمرير الموازنة"

Category: سیاسة

Date: 2021-03-28T20:03:15+0000
"نوايا وصراعات الساسة مع الحكومة تعرقل تمرير الموازنة"

 شفق نيوز / أكدت النائب عن الاتحاد الوطني الكوردستاني، ريزان شيخ دلير، يوم الأحد، أن نوايا وصراعات الساسة مع الحكومة تقف عائقا أمام تمرير الموازنة في البرلمان.

ودعت شيخ دلير، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إلى أهمية أن يعرف الشعب العراقي هذه الحقيقة، بالقول إن  "حصة الإقليم لا تشكل عائقاأمام تمرير الموازنة، وأن وفد إقليم كوردستان، زار لعشرات المرات بغداد للاتفاق بهذا الشأن".

وأشارت إلى أن "العقبة التي تواجه تمرير الموازنة، هي نوايا الأطراف السياسية وصراعاتهم مع الحكومة".

وكانت اللجنة المالية النيابية، قد أكدت عزمها على تمرير قانون الموازنة، في جلسة اليوم الأحد، بالرغم من تحجج كتل سياسية في محاولة لعرقلة انعقاد الجلسة.

وقبل قليل، أبلغ تحالف الفتح، رئاسة البرلمان، بعدم دخول نوابه إلى جلسة التصويت على قانون الموازنة، ما لم يتم تخفيض سعر صرف الدولار.

وذكر مصدر برلماني، لوكالة شفق نيوز، أن "هذا القرار تسبب في تأخر انعقاد الجلسة، وعدم التوصل إلى اتفاق للتصويت على القانون".

وكانت رئاسة مجلس النواب، قد حددت التاسعة من مساء يوم الأحد، موعدا لانعقاد جلسة التصويت على مشروع قانون الموازنة، إلا أنخلافات الكتل السياسية بشأن بعض فقرات القانون حالت دون ذلك.

 

 

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