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نواب ينوون مقاطعة جلسات البرلمان بسبب "المساءلة والعدالة": استغلال سياسي

Category: سیاسة

Date: 2022-05-10T15:13:03+0000
نواب ينوون مقاطعة جلسات البرلمان بسبب "المساءلة والعدالة": استغلال سياسي

شفق نيوز/ كشف النائب عن محافظة نينوى، محمد نوري العبد ربه، يوم الثلاثاء، أن 14 نائباً ينوون مقاطعة جلسات البرلمان بسبب "الاستغلال السياسي" لقانون المساءلة والعدالة.

وقال العبد ربه لوكالة شفق نيوز، إن "هناك نية لدى 14 نائباً بمقاطعة جلسات مجلس النواب وعدم المشاركة فيها حتى يتم إدراج مقترح يخص قانون المساءلة والعدالة ضمن جدول أعمال البرلمان للتصويت عليه".

وبين أن المقترح هو "إحالة ملف قانون المساءلة والعدالة ليكون بيد القضاء العراقي ولا يبقى بيد هيئة المساءلة والعدالة حتى لا يستغل في التصفيات السياسية من أجل المكاسب الشخصية مثل اجتثاث شخصيات لم تكن منتمية لحزب البعث بهدف إبعادها عن الساحة الانتخابية وبعد ذلك يتبين أن هؤلاء الأشخاص ليسوا من أزلام البعث".

وأضاف أن "الاستغلال ليس في فترة الانتخابات وانما حتى في المناصب الحساسة والدرجات الخاصة مثل المديرين العامين".

وأشار العبد ربه إلى أن "المقترح الذي اتفقنا عليه هو أن يكون ملف المساءلة والعدالة بيد القضاء العراقي ومن لديه أي شكوى أو ملفات أو أدلة يقدمها للقضاء وهو من يقرر بعد تشكيل لجان تحقيق خاصة في ملف أي شخص، أما أن يبقى هذا القانون  تحت طاولة الاستغلال السياسي فلا يمكن السكوت عنه بعد ذلك ولابد أن يكون القضاء هو الفيصل".

ولفت إلى أنه "مضى قرابة 20 عاماً على انتهاء حكم البعث وكل شيء بات واضحاً فيما يخص النظام السابق ومن كان من قياداته".

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