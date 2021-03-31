نواب يكسرون نصاب جلسة الموازنة بعد التصويت على المادة الأولى

شفق نيوز/ انسحب عدد من أعضاء البرلمان العراقي، الأربعاء، بعد التصويت على المادة الأولى مقترح مقدم من اللجنة المالية.

وبدأ البرلمان العراقي اليوم بجلسة التصويت على مشروع قانون الموازنة المتعثر، بعد عقد جملة تفاهمات سياسية.

وصوت النواب على المادة الأولى من مشروع القانون على مقترح المادة الأولى التي تنص على احتساب سعر برميل النفط 65 الف دينار دون ذكر تحديد سعر الصرف، الأمر الذي يدفع بتثبيت سعر صرف الدولار كما مقترح عند 1450 دينار لكل دولار.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز في البرلمان العراقي، إن التصويت على هذه المادة دفع بوقوع مشاجرة بين عدد من النواب وانسحابات ادت إلى كسر نصاب جلسة التصويت.

وقال إن المنسحبين هم نواب ائتلاف دولة القانون، وكتلة النهج الوطني، وآخرون من كتلة الفتح والنصر.

وطالب النواب المعترضون ايضاً ان يتم شمول جميع العقود والأجور في وزارات الدولة من يمتلكون خدمة أكثر من خمس سنوات وتثبيتهم على الملاك الدائم أسوة بعقود وزارة الكهرباء.

المادة -1- أولا-أ - تقدر إيرادات الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/2021، بمبلغ (101320141984) الف دينار (مائة وواحد ترليون وثلاثمائة وعشرون مليار ومائة وواحد واربعون مليون وتسعمائة وأربعة وثمانون الف دينار) حسبما مبين في الجدول/أ. الإيرادات على وفق الإعداد الملحق بهذا القانون.

ب - احتساب الإيرادات المخمنة من تصدير النفط الخام على أساس معدل سعر (65250) مجلس النوار دینار (خمسة وستون الف ومائتان وخمسون دينار للبرميل الواحد ومعدل تصدير قدره (3250000) برميل يوميا (ثلاثة ملايين ومائتان وخمسون الف برميل يومية) بضمنها (250000) برميل يوميا (مائتان وخمسون ألف برميل يوميا) عن كميات النفط الخام