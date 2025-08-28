نواب يقدمون طعناً لدى المحكمة الاتحادية على قائمة السفراء

شفق نيوز- بغداد

أعلن النائب رائد المالكي، يوم الخميس، من داخل المحكمة الاتحادية العليا، عن تقديم مجموعة من النواب طعناً على قائمة السفراء، معترضين على قرار المصادقة عليها في مجلس النواب.

وأكد المالكي، في تصريح ورد إلى وكالة شفق نيوز، أن النواب المعترضين تواجدوا في المحكمة للبت بالطعن المقدم، في خطوة تهدف إلى مراجعة القرار الذي صادق عليه المجلس مؤخراً بشأن تعيين السفراء.

وفي وقت سابق، كشف النائب المستقل عامر عبد الجبار، لوكالة شفق نيوز، عن عزمه مع مجموعة نواب الطعن بجلسة التصويت على السفراء، وأشار إلى أن الجلسة كسر نصابها بعد انسحاب بعض النواب.

وبين عبد الجبار، لوكالة شفق نيوز، إن جلسة مجلس النواب عقدت بحضور 169 نائباً، وبعد عرض قائمة السفراء للتصويت انسحب قرابة 30 نائباً وغادروا القاعة، إلا أن التصويت جرى على القائمة رغم كسر النصاب القانوني للجلسة.

وصوت البرلمان العراقي، خلال جلسته التي عقدت الثلاثاء (26 آب الجاري)، على قائمة "السفراء الجدد" المرسلة من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وذلك بعد جدل نيابي.

هذا ولم يتسلم أعضاء مجلس النواب السير الذاتية للمرشحين في قائمة السفراء، وفق نواب تحدثوا لوكالة شفق نيوز.