نواب من بابل يتحركون لبغداد لإقالة المحافظ حسن منديل

شفق نيوز/ افاد النائب عن محافظة بابل، أمير المعموري، يوم الخميس، بتحرك نواب عن المحافظة نحو تغيير المحافظ الحالي حسن منديل.

وقال المعموري لوكالة شفق نيوز، ان "هناك تحركاً من قبل النواب المستقلين في محافظة بابل والبالغ عددهم ثمانية نواب، للقاء برئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي من أجل تغيير المحافظ حسن منديل".

واشار الى ان "النواب رفعوا شكوى ضد المحافظ في المحكمة بخصوص تكليف مدير البلدية الذي لديه مخالفات إدارية والعديد من الملاحظات، وهناك عدة شكاوى ومخالفات بحق محافظ بابل، لذا لابد من تغييره خاصة وانه لم يصدر مرسوم جمهوري بتعيينه محافظاً لبابل".

واوضح المعموري ان "هناك عدة شخصيات مرشحة لمنصب المحافظ وأغلبهم مهندسين اكفاء قادرين على إدارة المحافظة، وسيتم الإعلان عن أسماء المرشحين لمنصب المحافظ خلال الأيام المقبلة".

ومن بين القضايا المثارة على محافظ بابل حسن منديل، تكليفه عبر اتصال هاتفي، في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، بتعيين قائممقام الحلة صباح هادي الفتلاوي، بحسب وثيقة موقعة من قبل الفتلاوي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، جاء فيها "استنادا للمكالمة الهاتفية مع المحافظ تقرر، تكليفنا للعمل بإدارة اعمال بلدية الحلة من موقع أدنى".

كما أن هيئة النزاهة استدعت المحافظ حسن منديل عدة مرات على خلفية قضايا فساد مالي وإداري وتم إطلاق سراحه بكفالة، وكان آخرها في الرابع من شهر كانون الثاني/ يناير الجاري، حيث تم استقدام منديل بحسب بيان للهيئة ورد لوكالة شفق نيوز.

وذكرت الهيئة في البيان ان "محكمة التحقيق المختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة في محافظة بابل أمرت باستقدامٍ للمحافظ؛ استناداً إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات، موضحةً أن الأمر جاء على خلفيَّة التحقيق في قضيَّة تعيين (2460) أجيراً يومياً في مديريَّة زراعة المحافظة".