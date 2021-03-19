نواب منزعجون من تأخر انعقاد الجلسة يغادرون مبنى البرلمان

شفق نيوز/ غادر عدد من أعضاء مجلس النواب العراقي، يوم الجمعة، مبنى البرلمان، تعبيراً عن امتعاضهم.

وأبلغ مصدر برلماني وكالة شفق نيوز؛ أن عددا من أعضاء مجلس النواب أبدوا انزعاجهم من تأخر انعقاد جلسة اليوم وعدم تحديدها من قبل رئاسة البرلمان.

وأضاف أن عددا من النواب غادروا مبنى المجلس بسبب عدم وجود اتفاق سياسي رسمي بتحديد موعد انعقاد الجلسة.

وفي غضون ذلك؛ افاد مراسل وكالة شفق نيوز؛ أن في هذه الاثناء تتواصل الاجتماعات لإكمال متطلبات تشريع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ في وقت سابق من اليوم؛ أن اللجنة المالية النيابية تعقد، اجتماعا جديدا، لمناقشة الاتفاق على صيغة المقترح البديل للمادة 11 المتعلقة بحصة إقليم كردستان في الموازنة العامـة، بعد الاتفاق مع قادة وممثلي الكتل الشيعية والكوردية.

وكان النائب عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني بشار الكيكي قال لوكالة شفق نيوز؛ في وقت سابق من اليوم؛ إن الوفد توصل مع البرلمان العراقي إلى إجراء تعديل على صيغة احدى فقرات الموازنة، بما يجعلها قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.

وأضاف الكيكي وهو قيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني؛ أن الاتفاق اكد ان تقوم حكومة إقليم كوردستان بتسليم ما لا يزيد عن 250 ألف برميل نفط يوميا إلى الحكومة الاتحادية.

وابلغت الاوساط النيابية وكالة شفق نيوز في وقت سابق من اليوم؛ أن هناك اتفاقا توصل إليه الوفد الكوردي برئاسة قوباد طالباني مع رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، دون أن يفصحوا عن ماهية هذا الاتفاق.