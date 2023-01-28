نواب مسيحيون عراقيون ينددون بحرق القرآن في السويد ويعدونه محاولة لنشر الكراهية

شفق نيوز / أدان نواب عن المكون المسيحي في البرلمان العراقي، اليوم السبت، حرق "متطرف" سويدي نسخة من القرآن الكريم أمام السفارة التركية في العاصمة ستوكهولم، فيما بينوا أن هذه الأعمال تعود لأفراد وجماعات متطرفة لاشاعة خطاب الكراهية وتهديد السلم المجتمعي.

وقال النائب عن المكون المسيحي فاروق حنا خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان بمشاركة عدد من نواب الكتلة البرلمانية الخاصة بالمكون وحضره مراسل وكالة شفق نيوز إن "العمل الذي قام به مواطن سويدي متطرف بحرق نسخة من القرآن الكريم أمام السفارة التركية، عمل مشين بعيد عن الأخلاق والقيم الإنسانية ويجرح مشاعر المسلمين وغير المسلمين".

وأضاف، أن "مثل هذه الأعمال الرخيصة لا تمثل تعاليم السيد المسيح ولا تمثل اخلاق وسلوك المسيحيين وخاصة مسيحيو الشرق"، مبينا أن "هذه الأعمال تعود إلى أفراد وجماعات متطرفة يقومون بها لمكسب سياسي يهدف إلى إشاعة خطاب الكراهية والتفرقة والتباعد وتهديد السلم المجتمعي للشعوب".

وتابع النائب المسيحي "كانت أرض العراق وحضارة ما بين النهرين عريقة وشاهداً عبر السنين على التعايش والتنوع الديني والمذهبي، ولا يزال هذا التعايش قائماً".

وبيّن، بالقول "نحن نواب المكون المسيحي في مجلس النواب ندين وبشدة هذا العمل المشين بحرق نسخة من القرآن الكريم، وندعو أبناء الشعب العراقي إلى التعايش بعيداً عن الكراهية والتفرقة، ونحن بأمس الحاجة إلى تعزيز خطاب التعايش وتحليل ثقافة التنوع لمحاربة الأفكار المتطرفة وخطاب الكراهية".

وقام مواطن سويدي بحرق نسخة من القرآن الكريم أمام السفارة التركية في ستوكهولم، فيما ادانت دول عربية وإسلامية هذا التصرف عبر محاولة استفزاز المسلمين، وفي العراق خرجت تظاهرات امام السفارة السويدية في بغداد استنكارا لحرق القران، فيما طالب التيار الصدري بإقامة نُصبٍ للمصحف رداً على هذا الاجراء.