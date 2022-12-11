نواب مستقلون يشكلون تحالفاً نيابياً جديداً ويفصحون لشفق نيوز عن أهدافه

شفق نيوز/ أعلن نواب مستقلون، يوم الأحد، تشكيل تحالف نيابي جديد يحمل اسم "وطن" لمراقبة عمل الحكومة. ويضم التحالف 5 نواب هم (ناظم الشبلي وسجاد سالم وياسر اسكندر وتوت وحيدر طارق الشمخي واسامة البدري).

وقال النائب ناظم الشلبي خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم، في بغداد بمشاركة نواب التحالف الجديد، وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، "نحن مجموعة من النواب المستقلين الرافضين منطق فرض الارادات في العمل السياسي اجتمعنا بتاريخ الثاني من شهر تشرين الأول من العام الجاري تزامنا مع العيد الوطني لبلدنا الحبيب حرصاً منا على شكل وهوية المسار الديمقراطي في العراق ورفضاً لاستغلال أصوات ناخبينا ضمن مزادات تجارة المواقف والمبادئ التي تشهدها العملية السياسية في العراق".

وأضاف، "قررنا الاعلان عن تأسيس تحالف نيابي يضم مجموعة من النواب المستقلين داخل مجلس النواب العراقي يحمل اسم تحالف (وطن النيابي) وتم تسمية النائب ياسر اسكندر وتوت رئيساً لتحالف وطن النيابي والنائب حيدر طارق الشمخي أميناً عاماً لهذا التحالف".

واوضح ان "تشكيل التحالف جاء لتكثيف الدور الرقابي على عمل مؤسسات الدولة لتعزيز آليات مراقبة الأداء الحكومي فيما يتعلق بمكافحة الفساد المستشري ودعم ملف الخدمات الأساسية وتطوير قطاعات الدولة المهمة كالتربية والتعليم والزراعة والصناعة والصحة والاستثمار وتعزيز دور القوات الأمنية بمختلف صنوفها وتشكيلاتها في حفظ أمن وسيادة البلاد، وتعزيز الدور التشريعي لمجلس النواب بتبني مشاريع قوانين مهمة تنسجم مع متطلبات الشعب بكافة شرائحه بما يضمن حرياتهم وتحسين واقعهم الخدمي والمعيشي وتحقيق العدالة والمساواة الاجتماعية".

وفي رد على سؤال مراسل وكالة شفق نيوز، قال الشبلي، إن "التحالف سيكون مراقباً لعمل الحكومة ومعززاً للدور التشريعي لمجلس النواب"، منوها الى ان "التحالف والنواب المستقلين لم يشاركوا في الحكومة الحالية".