نواب مستقلون يجتمعون لحسم موقفهم من جلسة انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة

شفق نيوز/ أفاد مصدر برلماني، يوم الأربعاء، بأن النواب المستقلين سيعقدون اجتماعاً لتحديد موقفهم بشأن جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، وتشكيل الحكومة المقبلة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "اجتماعاً موسعاً سيعقد بعد قليل لعدد كبير من النواب المستقلين في مكتب النائب المستقل حسين عرب لتباحث حول جلسة البرلمان المقبلة يوم السبت القادم".

وبين ان "اجتماع المستقلين يهدف الى توحيد الموقف وبحث دعم السياقات والتوقيتات الدستورية حول انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة المقبلة".

ويوم أمس الثلاثاء، أكد نائب رئيس تحالف "العراق المستقل" حسن الخفاجي، أن تحالفه سيصوت للمرشح الى رئاسة الجمهورية، الذي يمكن أن تتحقق من خلاله "المصلحة العامة" للبلاد.

وقال الخفاجي لوكالة شفق نيوز، إن تحالفه سيحضر جلسة البرلمان المقررة يوم السبت والخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية، وسيستمع لكل الطروحات المقدمة من قبل المرشحين للتنافس على منصب رئاسة الجمهورية، وبالتالي سيختار او يصوت لمن يمثل الشعب العراقي او نجد أنه يحقق المصلحة العامة للبلاد.

واضاف الخفاجي، أن "مشاركة تحالفنا بجلسة السبت القادم لا تعني انضواءنا او اتباعنا لاي كتلة او تحالف كون تحالفنا يمثل تطلعاته كتحالف قائم بذاته لكن حرصنا على المصلحة العامة يدفعنا لتقديم مصلحة البلاد فوق كل اعتبار".

وأشار إلى أن جميع نواب تحالفه ومجموعهم 11 نائباً سيحضرون جلسة اختيار رئيس الجمهورية، مؤكداً "ليس لدينا ملاحظات او اعتراضات على أي من المرشحين الـ25 لرئاسة الجمهورية".

وفي وقت سابق من يوم أمس الأول الاثنين، خص زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اعضاء البرلمان العراقي "المستقلين" برسالة طويلة، عرض عليهم من خلالها "مساحة" لإدارة البلد بحكومة الأغلبية، كما دعا الصدر "النواب المستقلين" الى عدم تعطيل جلسة مجلس النواب المخصصة للتصويت على رئيس الجمهورية.

وكان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي أعلن ، في 15 آذار 2022، عن تحديد يوم السادس والعشرين من الشهر ذاته موعداً لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية.