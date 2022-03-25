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نواب مستقلون يتذرعون بـ"المرض" للتهرب من جلسة انتخاب رئيس الجمهورية

Category: سیاسة

Date: 2022-03-25T13:56:26+0000
نواب مستقلون يتذرعون بـ"المرض" للتهرب من جلسة انتخاب رئيس الجمهورية

شفق نيوز/ كشف مصدر نيابي مطلع، يوم الجمعة، عن تذرع عدد من النواب بـ"المرض" للتهرب من جلسة إنتخاب رئيس الجمهورية المقرر عقدها غدا السبت.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "8 نواب من المستقلين وبينهم رئيس كتلة صغيرة من نينوى تذرعوا بالمرض في سبيل عدم حضور جلسة الغد"، موضحا أنهم "تحججوا بالمرض من اجل عدم حضور جلسة الغد وذلك حتى يبقوا على موقف محايد مابين الاطار التنسيقي والتيار الصدري".

واشار المصدر الى ان "بعض هذه الشخصيات تريد الحفاظ على علاقتها مع كلا الطرفين من اجل موقفها ما بعد تشكيل الحكومة وحتى تكون المكاسب واحدة في كل الحالات".

واعلن مجلس النواب العراقي، اليوم الجمعة، انه سيعقد في الساعة الـ11 من صباح يوم غد السبت جلسة سيتم تخصيصها لإنتخاب رئيس الجمهورية الجديد.

وأخفق مجلس النواب العراقي في مطلع شهر شباط الماضي في انتخاب رئيس جديد للعراق بعد مقاطعة أغلب الكتل البرلمانية الجلسة بسبب الخلافات القائمة على هذا المنصب، وعلى تسمية الكتلة الأكبر التي يتمخض عنها تشكيل الحكومة الإتحادية المقبلة.

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