نواب مستقلون و"تشرينيون" يطرحون خيارين: أما نشكل الحكومة أو نعارض

شفق نيوز/ رأى المرشح المستقل الفائز بالانتخابات باسم خشان يوم الجمعة أن القوائم الفائزة المنبثقة عن احتجاجات تشرين لديها خياران إما المضي في تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة، أو تشكيل كتلة معارضة "قوية ومؤثرة".

وقال خشان في بيان اليوم، "نحن النواب المستقلون والفائزون في قوائم الأحزاب المنبثقة من تشرين حصلنا على نسبة كبيرة من أصوات الشعب، ونحن نسعى الى أن نتولى تشكيل حكومة وطنية وفقا لقواعد ترضي الشعب وتصون حقوقه"، معتبرا هذا الأمر "استحقاقا فرضته نتائج الانتخابات على الجميع".

وقال "نحن قادرون على أن ننقل العراق الى بر الأمن والتنمية والاستقرار والبناء والمساواة" .

وتابع خشان بالقول "نريد أن نبني العراق، وليس لدينا سوى خيارين إثنين لا ثالث لهما: أن نشكل حكومة يرضى بها الشعب الذي انتخبنا، أو نكون كتلة معارضة قوية ومؤثرة تستند الى دعم شعبي هائل".