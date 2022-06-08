نواب عراقيون يتقصون أزمة الكهرباء ويعدون "خارطة طريق" وحلول لمعالجتها

شفق نيوز/ اعلن عدد من النواب العراقيين، يوم الأربعاء، اعداد خارطة طريق للوقوف على أسباب ازمة الكهرباء التي تعصف بالبلاد منذ سنوات، وبحث الحلول اللازمة لمعالجتها.

وقال النائب المستقل عن محافظة ديالى صلاح زيني لوكالة شفق نيوز، إن "نواب من البرلمان ونظرا للتداعيات السلبية الوخيمة لازمة الكهرباء على الواقع الحياتي في البلاد، أعدوا خارطة طريق لتقصي أسباب الازمة مع الجهات المعنية".

واوضح ان "الخارطة تتضمن جولات ميدانية لبحث المشاكل المالية والإدارية والفنية للوقوف على العراقيل التي تواجه وزارة الكهرباء ومتابعة المشاريع الكهربائية التي تمول من القروض لحل مشاكل التوزيع والإنتاج والنقل الى جانب عقد اجتماعات مع وزراء الكهرباء والنفط والمالية لكشف حقائق مشكلة الكهرباء بشفافية امام الرأي العام".

واكد زيني ان "مبادرة النواب او خارطة الطريق ستعمل بجهود مشتركة وموحدة لحل هذه الازمة التي باتت مصدر قلق واضرار للمواطن والمصالح الحياتية برمتها".

وأكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، امس الثلاثاء، أن 5‎% من العراقيين فقط يدفعون فواتير الكهرباء، فيما قال إنه "لا جواب" عن إمكانية صناعة الكهرباء في العراق.

وقال الكاظمي في مؤتمر صحفي عقده عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء، وتابعته وكالة شفق نيوز، "ذهبت الى وزارة الكهرباء عند تسنمي المنصب وسألتهم كيف نصنع الكهرباء في العراق والجواب هو لا يوجد جواب".

واشار الكاظمي الى أن "نسبة 5‎% من العراقيين فقط يسددون فواتير الكهرباء"، موضحاً أن "مجموع الفواتير بالمجمل يصل الى 10 مليارات دولار وهو رقم كبير".

ويعاني العراق من أزمة نقص كهرباء مزمنة منذ عقود جراء الحصار والحروب المتتالية. ويحتج السكان منذ سنوات طويلة على الانقطاع المتكرر للكهرباء وخاصة في فصل الصيف، إذا تصل درجات الحرارات أحياناً إلى 50 مئوية.