سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

نواب سنة يلوحون بالاستقالة بسبب التمثيل "المخجل والمعدوم" في ادارة ديالى

Category: سیاسة

Date: 2022-06-13T13:20:12+0000
نواب سنة يلوحون بالاستقالة بسبب التمثيل "المخجل والمعدوم" في ادارة ديالى

شفق نيوز/ شكا نواب عن المكون السني في ديالى، اليوم الاثنين، من "تهميش" يتعرض له المكون في المناصب الإدارية والتنفيذية بالمحافظة، ولوّحوا بـ"استقالة تنفيذية وتشريعية" في حال بقاء الحال على ما هو عليه.

وعقد مجموعة من نواب تحالف السيادة في ديالى اجتماعاً، اليوم، مع مدراء وحدات إدارية ودوائر حكومية من المكون السني لبحث معالجة "الخلل والتوازن الإداري" مع طرح خيارات استقالات جماعية للمسؤولين السنة من مناصبهم في المحافظة لحين تحقيق التوازن "المفقود".

وقال النائب عن تحالف السيادة في ديالى رعد حميد الدهلكي لوكالة شفق نيوز، "نحن ندرس واقع التمثيل السني المعدوم في ديالى"، مضيفاً "إذا ما بقي هذا الامر فلا حاجة للتمثيل المخجل للمكون السني في المحافظة".

وأشار الدهلكي الى أن "اتفاقاً سيعلن لاحقاً يذهب باتجاه التنازل عن تمثيل المكون السني التنفيذي والتشريعي في البرلمان لمحافظة ديالى، إن لم يكن هنالك حلول واقعية وتمثيل حقيقي".

من جهة اخرى نفى مسؤول محلي "سني"، لوكالة شفق نيوز "الانباء التي تحدثت عن استقالات جماعية للمسؤولين السنة في ديالى"، واصفا اياها بـ"غير الدقيقة".

وبيّن المسؤول أن "خيار الاستقالات الجماعية يبقى مطروحاً وفقاً للمستجدات القادمة".

related

نزاع قضائي سني- شيعي على أملاك الوقفين في العراق

Date: 2021-06-18 10:44:06
نزاع قضائي سني- شيعي على أملاك الوقفين في العراق

"المخضرمون" يشكلون 75% من مرشحي الانتخابات البرلمانية في ديالى

Date: 2021-08-29 16:41:31
"المخضرمون" يشكلون 75% من مرشحي الانتخابات البرلمانية في ديالى

بعد صراع بين "تقدم" و"عزم".. النائب الثاني لمحافظ ديالى يذهب لمسؤول التخطيط

Date: 2022-01-12 06:54:24
بعد صراع بين "تقدم" و"عزم".. النائب الثاني لمحافظ ديالى يذهب لمسؤول التخطيط

حراك برلماني لـ"إنقاذ" ديالى من ثلاث أزمات وخيمة

Date: 2022-03-29 16:01:38
حراك برلماني لـ"إنقاذ" ديالى من ثلاث أزمات وخيمة

الديمقراطي الكوردستاني: عودة مقارنا الى ديالى مرهونة باستكمال اعمال اللجان المشتركة بين اربيل وبغداد

Date: 2020-12-17 15:30:27
الديمقراطي الكوردستاني: عودة مقارنا الى ديالى مرهونة باستكمال اعمال اللجان المشتركة بين اربيل وبغداد

الديمقراطي الكوردستاني بديالى يرجح حصد مقعد نيابي ويحذر من مصادرة أصوات النازحين

Date: 2021-01-04 11:35:43
الديمقراطي الكوردستاني بديالى يرجح حصد مقعد نيابي ويحذر من مصادرة أصوات النازحين

الديمقراطي الكوردستاني يتحدث عن عودة مقاره الى ديالى قبل الانتخابات المقبلة

Date: 2021-05-01 13:54:50
الديمقراطي الكوردستاني يتحدث عن عودة مقاره الى ديالى قبل الانتخابات المقبلة