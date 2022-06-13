نواب سنة يلوحون بالاستقالة بسبب التمثيل "المخجل والمعدوم" في ادارة ديالى

شفق نيوز/ شكا نواب عن المكون السني في ديالى، اليوم الاثنين، من "تهميش" يتعرض له المكون في المناصب الإدارية والتنفيذية بالمحافظة، ولوّحوا بـ"استقالة تنفيذية وتشريعية" في حال بقاء الحال على ما هو عليه.

وعقد مجموعة من نواب تحالف السيادة في ديالى اجتماعاً، اليوم، مع مدراء وحدات إدارية ودوائر حكومية من المكون السني لبحث معالجة "الخلل والتوازن الإداري" مع طرح خيارات استقالات جماعية للمسؤولين السنة من مناصبهم في المحافظة لحين تحقيق التوازن "المفقود".

وقال النائب عن تحالف السيادة في ديالى رعد حميد الدهلكي لوكالة شفق نيوز، "نحن ندرس واقع التمثيل السني المعدوم في ديالى"، مضيفاً "إذا ما بقي هذا الامر فلا حاجة للتمثيل المخجل للمكون السني في المحافظة".

وأشار الدهلكي الى أن "اتفاقاً سيعلن لاحقاً يذهب باتجاه التنازل عن تمثيل المكون السني التنفيذي والتشريعي في البرلمان لمحافظة ديالى، إن لم يكن هنالك حلول واقعية وتمثيل حقيقي".

من جهة اخرى نفى مسؤول محلي "سني"، لوكالة شفق نيوز "الانباء التي تحدثت عن استقالات جماعية للمسؤولين السنة في ديالى"، واصفا اياها بـ"غير الدقيقة".

وبيّن المسؤول أن "خيار الاستقالات الجماعية يبقى مطروحاً وفقاً للمستجدات القادمة".