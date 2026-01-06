نواب سابقون يقودون حراكا للإطاحة بمحافظ نينوى والحصول على المنصب

شفق نيوز- نينوى

كشفت مصادر مطلعة، اليوم الثلاثاء، عن وجود حراك سياسي يهدف إلى إقالة المحافظ الحالي عبد القادر الدخيل، تقوده اطراف خسرت في الانتخابات النيابية.

وقالت المصادر لوكالة شفق نيوز، إن "هذه التحركات يقودها مرشحون فشلوا بحصد مقعد في البرلمان العراقي، لكنهم حصدوا أصواتاً مرتفعة لم تؤهلهم للفوز".

وأضافت أن "أولى هذه المحاولات قادها النائب السابق منصور المرعيد، عن تحالف الإعمار والتنمية والقيادي في تحالف عطاء، حيث أجرى تنسيقات مع رؤساء كتل سياسية، وطرح نفسه بديلاً عن المحافظ الحالي، إلا أن تلك المساعي لم تنجح".

وبحسب المصادر، "برزت محاولات أخرى قادها النائب السابق محمد نوري العبد ربه، المنتمي إلى تحالف حسم بزعامة وزير الدفاع ثابت العباسي، إذ يجري تنسيق سياسي لطرح اسمه لشغل منصب محافظ نينوى عبر جمع تأييد أولاً لإقالة المحافظ، ثم الدفع باتجاه ترشيحه للمنصب".

وقد تواصل مراسل وكالة شفق نيوز، بعض الاطراف التي ورد أسمها في المعلومات، لكن رفضت التعليق أو الإجابة على التساؤلات.

يشار إلى أن الأشهر الماضية، شهدت العديد من المحاولات لاستجواب محافظ نينوى وإقالته من منصبه، على خلفية ازمة التغييرات في الوحدات الإدارية.