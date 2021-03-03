نواب ذي قار يكشفون موقفهم من المجلس الاستشاري للمحافظة

شفق نيوز/ كشف النائب عن محافظة ذي قار، اسعد ياسين، اليوم الأربعاء، موقف نواب المحافظة من المجلس الاستشاري الجديد الذي اعلن عنه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لدعم المحافظة.

وقال ياسين لوكالة شفق نيوز، "أنا كواحد من نواب محافظة ذي قار لا أعلم شيئاً عن أعضاء المجلس الاستشاري لدعم محافظة ذي قار الذي أعلنه رئيس الوزراء يوم أمس".

وأضاف "ما نعلم به هو أنه باجتماع النواب مؤخراً مع الكاظمي ابلغنا بأنه سيشكل مجلسا استشاريا للمحافظة، ونحن طالبناه بأن يكون المجلس من الخبراء المختصين بالتخطيط العام والمشهود لهم بالرأي السديد في الاستشارة الفنية".

ولم يبدي ياسين أي رأي بشأن أعضاء المجلس الجديد، كما لم يعلق على كون نصفهم من شيوخ العشائر ورجال الدين.

وكان مصدر سياسي مطلع، قد أبلغ وكالة شفق نيوز؛ أمس الثلاثاء، أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أصدر أمرا ديوانيا بتشكيل مجلس استشاري لمحافظة ذي قار وبأسماء أعضاءه الذين من بينهم شيوخ عشائر وأكاديميين ورجال دين.

وقال أن الكاظمي منح محافظ ذي قار المؤقت عبد الغني الأسدي صلاحية إضافة من يراه مناسبا لعضوية المجلس الاستشاري.

وذكر المصدر أن المجلس مكون من "الشيخ علي السهلاني رجل دين، والشيخ هدام موحان سفاح شيخ عشيرة البوشامة، والشيخ صبري الرميض شيخ عشيرة البوصالح، والدكتور عبد الرضا أستاذ إدارة واقتصاد، والدكتور محمد هادي مساعد رئيس جامعة سومر للشؤون العلمية".

من جانبها، رفضت "رابطة شهداء تشرين"، امس الثلاثاء، جميع الأسماء المرشحة لتولي منصب محافظ ذي قار، فيما كشف ممثل الرابطة، عبد الله كشيش، عن كواليس اختيار اسم محافظ جديد للمحافظة، مبينا أن الجهة المكلفة من قبل الكاظمي هي عوائل الشهداء حصرا.

وذكر كشيش لوكالة شفق نيوز، أن "الاجتماع الذي عقد مؤخرا في منزل شيخ قبيلة عبودة مع عدد من أعضاء الحراك في الناصرية لم يتفق فيه على تسمية أشخاص محددين وبعض الحاضرين قاموا بتخوين المرشحين الآخرين".

وأضاف، أن "عوائل الشهداء انسحبوا من أمر اختيار اسم المحافظ في الوقت الحالي"، داعيا إلى "الابقاء على المحافظ المؤقت حاليا عبدالغني الأسدي، لحين انتهاء زيارة بابا الفاتيكان للمدينة".

وتابع كشيش "بعد انتهاء الزيارة على الجميع أن يجلسوا ويناقشوا أمر اختيار المحافظ، لأن هذا الأمر لن يحل بتخوين بعضنا البعض"، مشيرا إلى أن "مؤتمرا الحبوبي والبهو لا تمثل الصدى الحقيقي لاختيار المرشح لمنصب المحافظ، وإنما المخول باختيار أمر المحافظ هم عوائل الشهداء حصرا بأمر الكاظمي".

في المقابل، أعلنت مجموعة تنتمي للحراك الشعبي في محافظة ذي قار، أمس الثلاثاء، عن أسماء جديدة لشغل منصب المحافظ، مؤكدة ان هذه الأسماء هي التي اتفق عليها أعضاء الحراك، فيما أكدت مصادر حكومية أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي التقى بعدد من المرشحين.

وقال أعضاء الحراك في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنهم رشحوا كل من: ياسر البراك، وأحمد غني الخفاجي، وضياء كريم، وعماد عبد الكاظم، ونجم طارش، وعمران كامل عزيز".

وأضافوا، أن "هذه الأسماء هي إرادة الجماهير في ذي قار وليس هناك بديلاً عنهم، وعلى الحكومة المركزية اختيار أحدهم ودعمه لمنصب المحافظ ".