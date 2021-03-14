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نواب ذي قار: المحافظ المقبل ليس من الكتل السياسية وغير "تشريني"

Category: سیاسة

Date: 2021-03-14T14:48:18+0000
نواب ذي قار: المحافظ المقبل ليس من الكتل السياسية وغير "تشريني"

شفق نيوز/ أعلن عضو مجلس النواب العراقي، اسعد ياسين، اليوم الأحد، عن انتهاء اجتماع نواب المحافظة مع رئيس الوزراء دون الاتفاق على مرشح لمنصب المحافظ.

وذكر ياسين لوكالة شفق نيوز، أن "الاجتماع حضره 16 نائبا عن المحافظة من أصل 19 يمثلها في مجلس النواب"، لافتا إلى أن "الاجتماع تضمن التشديد على عدة شروط للقبول بالمحافظ المقبل لذي قار، منها أن يكون غير منتمٍ للكتل السياسية وحتى ساحة الحبوبي او ما يعرف بـ(الكتل التشرينية)، فضلا عن استقلاليته ونزاهته وكفاءته".

وأضاف، أنه "تم الاتفاق على عقد اجتماع ثالث بين الطرفين بعد اختيار الكاظمي اسم (المحافط الجديد)، لغرض عرضه على نواب المحافظة للموافقة عليه من عدمه"، مضيفا أن "الكاظمي وعد بحسم الملف خلال 72 ساعة".

وقال مصدر مطلع، لوكالة شفق نيوز، إن "الأسماء المرشحة التي حضرت اليوم الى مجلس الوزراء، حميد الحصونة، علي الخرسان، أحمد الخفاجي، المهندس عقيل مهدي".

وبين المصدر، أن "هناك اسمين مرشحين بشكل بارز لتولي منصب المحافظ، وهما، حميد الحصونة، وعلي الخرسان".

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