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نواب بابل يعترضون على مباشرة "منديل" بمنصب المحافظ.. وثيقة 

Category: سیاسة

Date: 2022-11-08T16:31:55+0000
نواب بابل يعترضون على مباشرة "منديل" بمنصب المحافظ.. وثيقة 

شفق نيوز/ ابدى نواب عن محافظة بابل، اليوم الثلاثاء، اعتراضهم على مباشرة "حسن منديل" بمنصب المحافظ دون كتاب رسمي من مجلس الوزراء.

وتحصلت وكالة شفق نيوز، على كتاب رسمي موقع من نواب المحافظة، ومرسل الى رئيس البرلمان، جاء فيه  أنه "لم يتم تكليف أي شخص لإدارة محافظة بابل في حين باشر النائب الثاني للمحافظة  بإصدار الكتب الرسمية والتوجيهات دون تلقيه كتاب رسمي، وحسب الكتب الرسمية المرفقة الصادرة من ديوان محافظة بابل إشارة للمادة 3 من قانون 27 لسنة 2019 الذي اعطى الحق لأعضاء مجلس نواب المحافظة اتخاذ الإجراءات الرقابية والإشرافية على المحافظ ونائبيه وتقديم التوصيات اللازمة".

وطالب نواب بابل، "بمفاتحة رئيس مجلس الوزراء لحسم موضوع محافظ بابل على أن يكون شخصية مهنية كفوءة نزيه لا تنتمي لأي جهة سياسية لإنهاء الفوضى الإدارية الحاصلة".

واليوم الثلاثاء، عاد محافظ بابل السابق المقال حسن منديل مجدداً لممارسة مهامه، وابلغ مصدر وكالة شفق نيوز، بأن منديل عمم كتاباً لأقسام ديوان محافظة بابل بعدم التعامل مع المحافظ علي وعد علاوي.

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال اليومية السابق مصطفى الكاظمي، قد أصدر أمراً في 28 آيار/ مايو الماضي، بإعفاء حسن منديل السرياوي، من مهام تسيير شؤون محافظة بابل، والاستمرار بمهامه كنائب للمحافظ.

كما قام الكاظمي بتكليف علي وعد علاوي حسين بمهام تسيير شؤون محافظة بابل.

وفي ثاني جلسات مجلس الوزراء الجديد برئاسة محمد شياع السوداني في الأول من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، قرر المجلس إلغاء جميع الأوامر الديوانية والموافقات الصادرة من حكومة تصريف الأعمال السابقة بشأن تعيين وتكليف رؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة والدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن بدرجتهم ومن يتقاضى رواتبهم بدءا من تاريخ 8 تشرين الأول 2021.

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