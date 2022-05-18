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نواب بابل متخوفون من تدهور الأوضاع في المحافظة ويصرّون على إقالة المحافظ

Category: سیاسة

Date: 2022-05-18T14:13:29+0000
نواب بابل متخوفون من تدهور الأوضاع في المحافظة ويصرّون على إقالة المحافظ

شفق نيوز/ أكد النائب المستقل عن محافظة بابل أمير المعموري، يوم الاربعاء، استمرار التظاهرات الشعبية احتجاجاً على تردي الخدمات وللمطالبة بإقالة المحافظ حسن منديل.

وقال المعموري لوكالة شفق نيوز، إن "التظاهرات في محافظة بابل ستتواصل لتغيير الواقع الخدمي، وقد سبق للمتظاهرين أن قدموا طلباً إلى النواب للإسراع بتغيير المحافظ ونحن بدورنا رفعنا طلباً إلى رئيس مجلس الوزراء يتضمن اسماء المرشحين لمنصب المحافظ ولم يتم اختيار أحدهم من قبل رئيس الوزراء".

وأضاف "حدث لقاء آخر بين نواب محافظة بابل ورئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وقد وعدنا خيراً ومنح المحافظ فترة اختبار وتم تشكيل لجنة لتقييم الاداء وبعدها صدر تقرير من اللجنة وتم إعلامنا بتقديم مرشح من قبل مكتب رئيس مجلس الوزراء".

وتابع المعموري "بادرت الكتل السياسية بتقديم مرشح لمنصب محافظ بابل، وحالياً يوجد ثلاثة مرشحين لمنصب محافظ بابل أحدهم من قبل المتظاهرين والنواب المستقلين، ومرشح من مكتب رئيس مجلس الوزراء، والمرشح الثالث من قبل الكتل السياسية".

واشار الى ان "كل مرشح لمنصب المحافظ لديه حالياً ما يقارب 10 تواقيع من أعضاء مجلس النواب عن محافظة بابل البالغ عددهم 17 نائباً".

واكد انه "لغاية الآن لم تحصل اي موافقة من رئيس مجلس الوزراء على تغيير او تنصيب محافظ جديد لبابل".

واعرب المعموري عن خشيته من أن "تتدهور الأوضاع في المحافظة نتيجة الحراك الشعبي والتظاهرات، ورئيس الوزراء مطالب بأخذ الأمور على محمل الجد والاسراع بتغيير المحافظ".

وتشهد محافظة بابل بين وقت وآخر خروج تظاهرات احتجاجاً على تردي الواقع الخدمي والمطالبة بإقالة المحافظ حسن منديل الذي يتهمه المتظاهرون ونواب عن المحافظة بسوء الإدارة والتورط بعمليات فساد مالي وإداري.

وسبق لهيئة النزاهة أن استدعت لأكثر من مرة محافظ بابل على خلفية اتهامات بالفساد المالي وهدر المال العام.

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