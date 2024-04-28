نواب الإطار يحشدون للإطاحة بـ" آلينا رومانوسكي"

شفق نيوز/ أعلن نواب عن الإطار التنسيقي الشيعي في البرلمان العراقي، يوم السبت، عن بدء حملة جمع تواقيع لاعتبار السفيرة الامريكية لدى بغداد آلينا رومانوسكي "شخص غير مرغوب به"، مؤكدين عزمهم مفاتحة الخارجية بهذا الشأن.

وقال النائب عن الإطار فالح الخزعلي خلال مؤتمر صحفي لمجموعة من نواب التنسيقي، عقدوه في مبنى البرلمان وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، "نحن اليوم أمام مسؤولية تاريخية كبيرة حيث ما زال هناك الكثير من يريد ان يفرض إرادته على الشعب العراقي، ومؤخرا ما صدر يوم امس بعد تشريع قانون مكافحة البغاء مباشرة"، مبينا أن "هذا القانون الذي ينسجم مع الفطرة والأخلاق والقيم وثوابت الشعب العراقي واصالته".

وأضاف "ما خرجت من السفيرة الامريكية هذا يمثل اعتداء وإساءة للمؤسسة التشريعية وللشعب العراقي، وايضا ما ما صدر بعض التفاهات وعلى ذلك نحن أمام مسؤولية تجاه هذه التصريحات وما يمثل استخفافا بارادة العراقيين".

وأضاف "نعم في الوقت الذي صمت الجميع امام الانتهاكات ضد الانسانية بذبح اكثر من 130 الف شهيد من اهلنا في غزة وتهجير مليونين مواطن، وهذا الصمت مع الدعم الى العسكري والسياسي الامريكي في مجلس الامن يخرجون علينا ليطالبوا بحقوق الإنسان"، مضيفا "نقول ومن هذا المنطلق عليهم ان يراعوا حقوق الإنسان بعدم الانتهاكات ضد المتظاهرين من الطلبة الرافضين للجرائم الأمريكية والاسرائيلية والبريطانية في فلسطين، وايضا نطالب الحكومة بتوجيه مذكرة لطرد واستبدال السفير الامريكية لتدخلها بالشأن العراقي".

من جهته قال النائب عن الإطار يوسف الكلابي في رد على سؤال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أعضاء مجلس النواب جمعوا، اليوم، أكثر من 61 توقيعا لرفع مذكرة لمفاتحة الحكومة عن طريق وزارة الخارجية العراقية باعتبار السفيرة الامريكية شخص غير مرغوب فيه، والطلب باستبدالها".

وأضاف أن السفيرة تقوم "باعمال خارج الوظيفة ومنها التدخل في الشؤون الداخلية للبلد وآخرها ما قامت بنشره يوم أمس"، معتبرا ذلك "اعتداء سافر على عمل مجلس النواب العراقي وتدخلا في تشريع قانون يعتبر حافظا للمبادئ والقيم والأخلاق الاسرة العراقية".

وتابع الكلابي قائلا، إن "ما قامت به السفيرة الامريكية وبعض سفراء الاتحاد الأوروبي يوم امس بعد تشريع القانون حافظ المبادئ، هو كاشف لعورة القيم الإنسانية التي كانوا يتغنون بها لتثبت انها عبارة عن حبر على ورق و أجندات يحاولون أن يطبقوها على دول العالم لذلك متى ما أرادوا".

ونشرت السفيرة الامريكية لدى بغداد، يوم أمس السبت، بيانا لوزارة الخارجية الأمريكية قالت فيه، إن تشريع العراق لقانون يكافح المثلية الجنسية، سيضعف قدرة البلد على جذب الاستثمارات الأجنبية، ونموه الاقتصادي.