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نواب الكتلة الصدرية يضعون استقالتهم البرلمانية تحت تصرف الصدر

Category: سیاسة

Date: 2022-06-09T21:15:14+0000
نواب الكتلة الصدرية يضعون استقالتهم البرلمانية تحت تصرف الصدر

شفق نيوز/ وضع نواب الكتلة الصدرية، يوم الخميس، استقالاتهم من البرلمان العراقي تحت تصرف زعيم التيار مقتدى الصدر.

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وجه بوقت سابق من اليوم، أعضاء كتلته النيابية، بكتابة استقالاتهم تمهيداً لتقديمها إلى رئاسة البرلمان.

وقال الصدر في خطاب متلفز اليوم، "إن كان بقاء الكتلة الصدرية عائقاً أمام تشكيل الحكومة فكل نواب الكتلة مستعدون للاستقالة".

وجدد الصدر رفضه لتشكيل الحكومة العراقية المقبلة بمبدأ التوافق، وقال "فهذان خياران: إما المعارضة، وإما الانسحاب، وعموماً فالعراق ليس بحاجة لمطلق الحكومة، بل للحكومة المطلقة ذات أغلبية تخدم شعبها وترجع هيبته".

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