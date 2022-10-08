نواب "الكتائب" يؤدون اليمين الدستوري في البرلمان العراقي

شفق نيوز/ أدى نائب عن كتلة "بدر"، وثلاثة نواب عن "حقوق"، وهي الكتلة النيابية الممثلة للجناح السياسي لكتائب حزب الله في العراق، اليوم السبت، اليمين الدستوري كأعضاء في مجلس النواب العراقي، بدلا عن النواب الصدريين المستقيلين.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن الجلسة البرلمانية الثالثة للدورة الانتخابية الخامسة للسنة التشريعية الاولى، الفصل التشريعي الثاني انعقدت اليوم، برئاسة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، مبينا أن عدد النواب الذين حضروا الجلسة بحسب الدائرة الإعلامية 198 نائبا.

وأوضح أن الجلسة شهدت تأدية اليمين الدستوري للنواب البدلاء عن نواب الكتلة الصدرية المستقيلين، مبينا ان النواب الذين ادوا اليمين الدستوري هم "كريم حسين عليوي سهيل السراي عن كتلة بدر في محافظة ميسان"، و"نادية محمد جبر كمبش العبودي عن كتلة حقوق في البصرة"، و"سعود سعدون علي صالح الساعدي عن كتلة حقوق في بغداد"، و"حسين مؤنس فرج عبد الرضا عن كتلة حقوق في بغداد أيضاً".

وبذلك أصبح عدد نواب كتلة "حقوق"، الممثلة لـ"كتائب حزب الله" في البرلمان العراقي 6 نواب، مع إضافة ثلاثة نواب آخرين فازوا بالانتخابات التشريعية.