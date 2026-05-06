نواب البصرة يهددون بمقاطعة حكومة الزيدي ما لم يُمنحوا ثلاث وزارات

لوح نواب عن محافظة البصرة، يوم الأربعاء، بعدم التصويت على الكابينة الوزارية لرئيس الوزراء المكلف علي الزيدي، في حال عدم منح المحافظة ما وصفوه بـ"استحقاقها" في التشكيلة الحكومية المقبلة.

وقال النائب عن محافظة البصرة علاء الحيدري، خلال مؤتمر صحفي عقده مع نواب المحافظة في مبنى البرلمان ببغداد، وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن نواب البصرة وجهوا رسالة إلى رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي وقادة الكتل السياسية لدعم المحافظة في التشكيلة الوزارية المقبلة.

وأضاف أن النواب طالبوا بإسناد وزارات النفط والنقل والموارد المائية إلى شخصيات من محافظة البصرة، باعتبارها وزارات "مهمة جداً" وترتبط بشكل مباشر بخدمة المحافظة.

وأشار الحيدري إلى أن البصرة تسهم بما يقارب 93% من إيرادات الموازنة العامة، داعياً الزيدي والقوى السياسية إلى دعم "استحقاقات" المحافظة في الحكومة المقبلة.

وأكد أن نواب البصرة "سيعلنون المقاطعة وعدم التصويت على الكابينة الوزارية" التي سيقدمها الزيدي إلى البرلمان، في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.

ومن المقرر أن يصوت مجلس النواب العراقي، على كابية حكومة الزيدي، مطلع الأسبوع المقبل، وأن الاسماء والبرنامج الحكومي سيتم تسلمه نهاية هذا الأسبوع.