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نواب البصرة يطالبون الحكومة الاتحادية بأموال محافظتهم

Category: سیاسة

Date: 2021-07-06T09:35:17+0000
نواب البصرة يطالبون الحكومة الاتحادية بأموال محافظتهم

شفق نيوز/ طالب النائب عن البصرة عمر الفائز، اليوم الثلاثاء، الحكومة العراقية ووزارة المالية بتسديد ديون المحافظة.

وقال الفائز لوكالة شفق نيوز، إن في البصرة موارد كثيرة سيما البترو دولار والمناطق الحدودية، مبيناً أن هذه الأموال تتجمع لدى الحكومة الاتحادية ولابد أن يكون هناك صندوقاً خاصاً بالمحافظة لهذه الأموال.

وشدد الفائز على ضرورة أن تصرف هذه الاموال وفق آليات الرقابة المالية، موضحاً أن الحكومة الاتحادية ترفض ذلك الطلب.

وأكد على أن هذه  الأموال مازالت عند وزارة المالية، مضيفاً أن محافظ البصرة سعد العيداني طلب مراراً بصرف هذه الأموال إلى المشاريع المتلكئة ومشاريع البنى التحتية وكان العذر من وزارة المالية عدم وجود أموال وسيولة.

واضاف "نحن كنواب في محافظة البصرة لا زلنا نطالب الحكومة الاتحادية بصرف أموال المحافظة".

وتوجه الحكومة المحلية في البصرة، اتهامها للوزارات الاتحادية بتلكؤكها في تنفيذ المشاريع المحلية في المحافظة وتشير إلى أن الاموال المخصصة لاعمار المحافظة تحولت الى تنفيذ المشاريع الوزارية.

ويعبر مواطنون من البصرة عن الامتعاض من المستوى المتردي لمشاريع الوزارات، معتبرين أن الحلول الحقيقية تبدأ بأعطاء البصرة الصلاحيات والاموال الكافية للنهوض بإعمار المحافظة، مادفعهم للمطالبة بإقامة اقليم البصرة لتفادي الرجوع الى المركز في كل صغيرة وكبيرة.

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