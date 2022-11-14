"نهج إحادي عدائي".. العراق يدين القصف الإيراني ويتوعد برد عالِ المستوى

شفق نيوز / أدانت وزارة الخارجية العراقية، يوم الاثنين، بعباراتٍ شديدةٍ ومُكَرَّرة، ما أقدَمَ عليه الجانب الإيرانيّ من قصفٍ مدفعيٍّ وبالطائرات المُسيَّرة، على عددٍ من مناطق إقليمِ كوردستان.

وتسببت الهجمات الإيرانية، التي تبناها الحرس الثوري، على إقليم كوردستان، صباح الاثنين، بسقوط العديد من المواطنينَ الآمنين بين قتيل وجريح.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنَّ "هذا النَهج الأُحاديّ، العدائيّ، لن يكونَ عاملاً للدفعِ بحلولٍ تُفضي للإستقرار، وسبَقَت المواقف لتؤشِّر خطر هذا التجاوز السافر على سيادة العراق وأمن مواطنيه، وما يعكسه من تهديدٍ مُستَمِر سيتسبب بإرباكِ المنطقة ويرفع مستوى التوتر فيها".

وتعهدت الوزارة، بـ"اتخاذ إجراءات دبلوماسيَّة عالية المستوى في هذا الجانب، غير متوانية عن حفظ وصون سيادة العراق، وبما يُعَزِّز أمن شعبه".